Aytemiz Alanyaspor çıkışa geçmek istiyor



Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA) AYTEMİZ Alanyaspor, Süper Lig'in 15'inci haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Son 5 haftada yalnız 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan Akdeniz temsilcisi Gaziantep maçıyla tekrar çıkış yakalayarak liderlik koltuğundaki yerini korumak istiyor.

Süper Lig'in 15'inci haftasında lider Aytemiz Alanyaspor deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Yarın saat 13.30'da Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak maçın hakemliğini Ankara bölgesinden Yaşar Kemal Uğurlu yapacak. Son 5 maçtır sadece evinde oynadığı Beşiktaş maçını kazanan, Yeni Malatyaspor ile de berabere kalan turuncu yeşilli takım yeniden 3 puanın peşinde. 5 maçta 4 puan toplayan ve 27 puanla liderlik koltuğunda oturmaya devam eden Alanyaspor, 24 puanla 5'inci sıradaki rakibini yenerek hem takipçileriyle farkı açmak hem yeniden galibiyet serisine başlamak hem de ligdeki yerini korumak istiyor.

SÜPER LİG'DE 3'ÜNCÜ RANDEVU

Süper Lig tarihinde bugüne dek iki ekip yalnızca geçen sezon karşı karşıya gelirken, Gaziantep'te oynanan maçta rakipler birbirine üstünlük sağlayamadı. Alanya'da oynanan maçta ise turuncu yeşilli takım Steven Caulker'ın attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu yıl ligin en formda takımlarından olan iki ekibin mücadelesi heyecanla bekleniyor.

UĞURLU'NUN YÖNETTİĞİ MAÇLARDA HER İKİ TAKIM DA 3'ER GALİBİYET ALDI

Karşılaşmada düdük çalacak Yaşar Kemal Uğurlu bugüne dek Alanyaspor'un 10 maçında görev yaparken, turuncu yeşilliler bu mücadelelerden 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle ayrıldı. Uğurlu, Gaziantep Futbol Kulübü'nün ise bugüne kadar 6 maçını yönetti; Gaziantep ekibi bu karşılaşmalardan 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

GOLCÜ OYUNCU BAKASETAS BU MAÇTA SAHADA YOK

Alanyaspor'da ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden Yunan orta saha Tasos Bakasetas, geçen hafta evlerinde oynadıkları Yeni Malatyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı durumuna düştü. Takım arkadaşlarını bu maçta yalnız bırakmak zorunda kalacak olan yıldız oyuncu, turuncu yeşillilerin duran toplarda ve uzaktan şutlarda en etkili gol silahlarından birisi. Takımda Bakasetas dışında sakatlığı devam eden kaleci Ufuk da Gaziantep maçında kadroda yer almayacak. Ayrıca sakatlığı geçen ve takımla çalışmalara başlayan Ceyhun'un da bu maçta kadroda olması beklenmiyor.

Öte yandan takımın bir diğer golcüsü Davidson ise 3 sarı kartla, ceza sınırında yer alıyor. Yetenekli sol ayak, bu maçta sarı kart görmesi durumunda Alanyaspor'un 16'ncı haftada evinde oynayacağı Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

MUHTEMEL KADRO

Aytemiz Alanyaspor'un Gaziantep Futbol Kulübü maçındaki muhtemel 11'inin Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Salih, Siopis, Efecan, Mustafa, Davidson, Babacar'dan oluşması bekleniyor.

SAKAT: Ufuk

CEZALI: BakasetasDHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU

2020-12-26 11:51:29



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