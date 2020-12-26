Muratpaşa'nın buğdayları filizlendi

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi’nin Yamansaz bölgesinde atıl arazileri tarlaya çevirerek başladığı tarımsal üretim çalışmalarında toprakla buluşan buğday tohumları filiz verdi. Tohumların düzenli aralıklarla yapılan tarla çıkış kontrollerinde filizlenmenin iyi olduğu belirlendi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın covid19 salgının neden olabileceği olası gıda sıkıntısına dikkat çekmek ve atıl arazileri yeniden tarımla buluşturmak için başlattığı tarımsal üretim çalışmalarda ikinci aşama devam ediyor.

Muratpaşa Belediyesi’nin nisan ayında mısırla başlayan üretim çalışmalarında, ikinci aşama olarak, ekim mevsimin gelmesiyle buğdaya dönüldü. 35 bin nüfusuyla Antalya’nın en kalabalık mahallelerinden Güzeloba’nın Yamansaz bölgesinde 45 dönüm alan Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından taşlarından temizlendi, traktörlerle sürülüp işlendi ve ekime uygun hale getirildi.

İlk yağmurlarla ıslanan toprağa Kasım ayının sonunda buğday tohumları ekildi. Tohum ekiminin ardından düzenli aralıklarla ekimin hem tohum kalitesini hem de bu düzgün ekilip ekilmediğini gösteren tohum tarla çıkışları takip edildi. Kontrollerde tohumların filizlenmesinin son derece iyi olduğu belirlendi. Su baskınlarına neden olan son sağanaklardan etkilenmeyen 45 dönüm alanını buğday filizlerinin yemyeşil kapladığı görüldü.

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