Antalya'da, kısıtlamada asker eğlencesi düzenleyip, drift yaptılar



Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da bazı gençler, hafta sonu sokak kısıtlamasına rağmen bir araya gelip asker eğlencesi düzenledi, bazıları ise araçlarıyla drift yaptı. O anları semt sakinleri cep telefonuyla görüntüledi.

Koronavirüs kısıtlaması kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın hafta sonu uyguladığı 56 saatlik kesintisiz sokağa çıkma yasağının 4'üncü haftasında dün gece çeşitli ihlaller yaşandı. Antalya'nın farklı mahallelerinde asker eğlenceleri düzenlendi. Muratpaşa ilçesinin Yenigün ve Etiler ile Kepez ilçesinin Duraliler mahallelerinde gençler, aynı anda hem sokağa çıkma yasağını hem de sosyal mesafe ile maske kuralını ihlal etti.

GENÇLER SOKAKTA EĞLENDİ

Gençler, Yenigün ve Etiler mahallelerinde sokağı kapatıp meşale yaktı, araçlarında yüksek seste açtıkları müzik eşliğinde göbek atarak eğlendi. Duraliler Mahallesi´nde ise asker eğlencesi düzenleyen gençler, caddede araçlarıyla drift yaptı. Gençlerin bu anları çevre sakinleri tarafından cep telefonuyla görüntülendi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Ahmet İSTEK

2020-12-26 11:59:20



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