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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Soğuk algınlığında bol sıvı tüketimi önemli

İHA

Soğuk algınlığında bol sıvı tüketimi önemli

Soğuk algınlığının, sağlıksız beslenen ve aktif yaşamayan, spor yapmayan, güneşe çıkmayan bireylerde daha kolay ortaya çıkabileceğine dikkat çeken Dahiliye Uzm. Dr. Ufuk Özışık, “Soğuk algınlığına; dinlenme, bol sıvı tüketimi, taze sebze ve meyvelerin tüketilmesi gibi basit önlemler iyi gelir” dedi.
Soğuk algınlığı, halk arasında "üşütme" olarak adlandırılan ancak üşütme ile ilgisi olmayıp yüzden fazla virüsün sebep olduğu basit üst solunum yolu enfeksiyonu olduğunu belirten Side Anadolu Hastanesi İç Hastalıklar (Dahiliye) Uzm. Dr. Ufuk Özışık, “Soğuk algınlığı nezle olarak da adlandırılır. Hastaların yüzde 60'ında etken Rhinovirus, Respiratory Syncytial virüs, korona virüs, İnfluenza virüsü ve adenovirüsdür. Soğuk algınlığı, halk arasında yanlışlıkla "grip" zannedilir. Oysa grip (influenza) dan farklıdır ve iyi seyirli olup kısa sürer. İnfluenzada baş ağrısı, yüksek ateş, kas ve eklem ağrıları, aşırı halsizlik olurken soğuk algınlığında belirtiler hafiftir ve ateş olmaz ya da çok kısa süreli olur. Baş ağrısı yoktur. Boğaz ağrısı, burun kaşınması, hapşırma ön plandadır” dedi. Ayrıca Dr. Özışık, “Soğuk algınlığına neden olan virüsler infekte kişinin salyasıyla yayılır ve salyaya temas ile bulaşır. Hapşırma ile yayılan virüsler de damlacık enfeksiyonu şeklinde bulaşma yapar. İnfluenza (Grip), Soğuk algınlığı (Nezle) gibi viral üst solunum yolu hastalıklarında antibiyotik kullanımının bir yeri yoktur. Ancak bakterial üst solunum yolu enfeksiyonu varsa (Tonsilit, farenjit, Sinüzit) antibiyotik kullanılabilir. Buna hekim karar verecektir” sözleriyle hastalığın bulaşma yollarından ve hekime görünmenin altını çizdi.

“Tedirginliğe sebep oluyor"
"Covid19 enfeksiyonu pandemisi nedeniyle şimdi her üst solunum yolu enfeksiyonu tablosu tedirginlik oluşturmaktadır" diyen Uzm. Dr. Özışık, “Bu hastalığın tablosunda şiddetli boğaz ağrısı, kuru öksürük, ciddi kas ağrıları, bazen isal mevcuttur. Tablo ilerledikçe solunum sıkıntısı gelişebilir. Covid 19 tablosu her ne kadar belirgin olsa da bazen sinsi bir tablo da gösterebilmekte. Hatta hiç yakınması olmayan bireylerde de virüs taşınabilmekte ve bulaştırıcılık olmakta. Bu yüzden kuşku olduğunda izolasyon kurallarına uymak gerekiyor. Üst solunum yolu enfeksiyonu yakınmaları ve/veya isal olduğunda istirahate geçmek ve 3 gün izole kalmak (diğer insanlardan uzak durmak, maske takmak) doğru çözüm olacaktır. Soğuk algınlığı bu süre zarfında zaten düzelecektir” sözleriyle izolasyon kurallarına uyulması gerektiğinin altını çizdi.

Belirtiler
Soğuk algınlığı her yaştan bireylerde görülür. Sağlıksız beslenen ve aktif yaşamayan, spor yapmayan, güneşe çıkmayan bireylerde daha kolay ortaya çıkabileceğine dikkat çeken Uzm. Dr. Ufuk Özışık, “İlk belirti burunda karıncalanma, kaşıntı ve hapşırık olabilir. Takiben boğaz ağrısı belirir ve hastayı huzursuz eder. Ateş yükselmez. Ertesi gün boğaz ağrısı ve halsizlik geçer ve nezle başlar. Genellikle 23 gün içinde vücut düzelir ancak nezle ve burun tıkanıklığı yakınmaları sürer. Soğuk algınlığında vücut direnci düşük ise ikincil enfeksiyonlar gelişebilir. Sinüzit ve alt solunum yolları enfeksiyonları tabloya eklenebilir” dedi.

Soğuk algınlığında tanı
İç Hastalıklar (Dahiliye) Uzm. Dr. Ufuk Özışık, soğuk algınlığında tanının sadece yakınmaların dinlenmesi ve muayene ile konulabileceğini, soğuk algınlığı için bir test yapılmadığını belirti. Ancak ateş ve boğazda kızarıklık varsa diğer üst solunum yolu enfeksiyonlarını, influenzayı ve özellikle bakterial tonsilit, faranjiti dışlamak, tanı koymak amaçlı test yapılabileceğinin altını çizen Dr. Özışık, “Bakterial hastalık hastalıklarda ateş yüksek olur, boğazda kızarık olur, tonsiller büyüyebilir, membramn ya da kript (çilek görünümü) olabilir. ASO; CRP, Sedimentasyon ve lökosit yüksekliği saptanabilir. Soğuk algınlığında iltihap göstergeleri normal bulunur” dedi.

Bol sıvı tüketimi
Soğuk algınlığına dinlenme, bol sıvı tüketimi, taze sebze ve meyvelerin tüketilmesi gibi basit önlemler iyi gelir diyen Uzm. Dr. Özışık, “Nezle, hapşırma ön plandaysa antihistaminik ilaçlar, psödoefedrinli dekonjestanlar ve paracetamolo kullanılabilir. Ancak hastalık çok kısa sürelidir. Bir komplikasyona neden olmadan iyileşir” dedi. Dr. Özışık, soğuk algınlığından korunmak genel olarak üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunmakla aynı olduğunu belirtti. Dr. Özışık, “İyi havalandırılmayan, kalabalık ve nemli ortamlara girmemek, bol sıvı tüketmek, spor yapmak, yeterli D vitamini düzeyine sahip olmak, açık havada yürümek, ekinezya, zencefil, ıhlamur gibi bitkisel çayları tüketmek koruyuculuğa sahiptir” dedi.

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