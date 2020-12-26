Köpeğini tasmasından sürükleyen araç sürücüsü cep telefonuyla görüntülendi



Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da kimliği belirsiz bir kişi, sokağa çıkma kısıtlamasında, evcil hayvan gezdirenlere sağlanan muafiyeti kullanıp, dışarı çıktı. Köpeğini seyir halindeki otomobilinin yanında, tasmasından tutarak dolaştırması ise gezintiyi işkenceye döndürdü. Köpeğe eziyet cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Antalya'da sokak kedilerinin patilerinin kesilmesi, 12 sokak köpeğinin zehirlenmesiyle ilgili hayvanlara uygulanan eziyet haberlerine bu kez farklı bir görüntü eklendi. Kepez ilçesinin Göksu Mahallesi'nde kimliği belirsiz bir kişi, sokağa çıkma kısıtlamasında köpeğini gezdirmek için dışarı çıktı. Ancak yağmurdan kaçmak için otomobiline binip, tasmasından tuttuğu köpeğini dışarda bıraktı. Ardından da aracını sürerek, köpeği gezdirmeye başladı. Zaman zaman arka ayakları üzerinde sürüklenen köpeğin yaşadığı eziyet bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2020-12-26 16:53:04



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