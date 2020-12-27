Köpeğini tasmasından sürükleyen araç sürücüsü cep telefonuyla görüntülendi (2)

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YAKALANDI

Antalya'da otomobile bağladığı köpeğe koşturarak eziyet ettiği görüntüleri sosyal medyada yayımlanan şüpheli, yakalandı. Görüntülerdeki otomobili tespit eden ekipler, şüphelinin E.H. olduğunu belirledi.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Emniyet Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bir köpeğin araca bağlı bir şekilde koşturulduğu görüntüler üzerine ekiplerimizce yapılan araştırmalar neticesinde olaydaki araç sürücüsü tespit edilmiş ve şahıs yakalanmıştır. Daima minik dostlarımızın yanındayız" ifadelerine yer verildi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2020-12-27 00:16:39



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