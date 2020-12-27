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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalyaspor ile Hatayspor, 44 yıl sonra karşılaşıyor

DHA

Antalyaspor ile Hatayspor, 44 yıl sonra karşılaşıyor


Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA) FRAPORT TAV Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 15'inci haftasının kapanış maçında, 44 yıl sonra birbirlerine rakip olacak. Kırmızı beyazlı takımda yarın oynanacak maç öncesinde 6'sı sakat, 2'si cezalı olmak üzere 8 eksik bulunuyor.
Süper Lig'de oynadığı 14 maç sonunda 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 de yenilgi alan Fraport TAV Antalyaspor, yarın saat 19.00'da evinde Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Ramazan Keleş yönetecek, yardımcı hakem olarak Samet Çavuş ve Murat Şener görev yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.
Antalyaspor, maçın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Kırmızı beyazlılar ile bordo beyazlılar 44 yıl sonra ilk kez birbirlerine rakip olacak.
13'ÜNCÜ RANDEVU
Fraport TAV Antalyaspor ve Atakaş Hatayspor, ilk kez 1970-1971 sezonunda, o günkü ismiyle 2'nci Futbol Ligi Kırmızı Grup'ta karşılaştı. İki takım ilk mücadelelerinde birbirlerine üstünlük sağlayamazken maç 0-0 tamamlandı. Antalyaspor ile Hatayspor bugüne kadar 12 kez birbirlerine rakip oldu. Antalyaspor bu maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Antalya'da oynanan 6 maçta ise kırmızı beyazlılar 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.
44 YIL SONRA
Antalyaspor ile Hatayspor, 1975-1976 sezonunda 2'nci Futbol Ligi Kırmızı Grup'ta oynadıkları ve kırmızı beyazlı takımın 4-0 üstünlüğü ile sona eren maçtan tam 44 yıl sonra yeniden karşılaşacak.
6 SAKAT, 2 CEZALI
Antalya Stadyumu'nda oynanacak maç öncesi Akdeniz ekibinde 8 oyuncu forma giyemeyecek. Kırmızı beyazlılarda Ufuk Akyol, Drole, Ali Eren İyican, Bahadır Öztürk, Serdar Gürler ve Adis Jahovic sakatlıkları, Amilton ve Veysel Sarı ise sarı kart cezalarından dolayı zorlu maçta görev alamayacak. Ev sahibi takımda 3 sarı kartı bulunan Eren Albayrak ise mücadelede kart görmesi halinde gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçında takımını yalnız bırakacak.
MUHTEMEL 11
Boffin Bünyamin, Naldo, Ersan, Kudriashov, Nuri, Hakan, Sam, Fredy, Orgill, Podolski
SAKAT: Ufuk Akyol, Drole, Ali Eren İyican, Bahadır Öztürk, Serdar Gürler, Adis Jahovic
CEZALI: Amilton, Veysel SarıDHA-Spor Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2020-12-27 11:22:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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