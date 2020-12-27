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Masa Dağı’na 12 bin adet çiçek 5 kilometrelik yol ağının çevresine, 12 bin adet begonvil ile zakkum dikildi

İHA

Masa Dağı’na 12 bin adet çiçek 5 kilometrelik yol ağının çevresine, 12 bin adet begonvil ile zakkum dikildi

Kepez Belediyesi, Antalya’nın kuş bakışı izlenebildiği Masa Dağı bölgesinde 5 km uzunluğundaki yol ağının çevresine, 12 bin adet begonvil ile zakkum bitkisi dikti. Çiçekleri toprakla buluşturan Başkan Hakan Tütüncü, “Masa Dağı’nı, Antalya’ya görsel bir şölenin sunulduğu bir görünüme kavuşturuyoruz.” dedi.
Kepez Belediyesi, alt ve üst yapısını şehirleştirdiği ilçenin yüzünü, Akdeniz’in bitki ve ağaçlarıyla rengârenk bir bahçeye dönüştürüyor.
Geçtiğimiz yıl, ‘elimizin değdiği her yeri yeşillendireceğiz’ sloganıyla ilçesinde yeşil seferberliği başlatan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya’nın seyir terası Masa Dağı eteklerini de, Akdeniz’in bitkileriyle süsleyeceklerini açıklamıştı.

Masa Dağı’na Akdeniz rengi
Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bu açıklama kapsamında kent merkezinin dört bir yanından görülebilen Masa Dağı bölgesindeki bulvar ile caddelere, 6 bin adet zakkum, 6 bin adet de begonvil bitkisini dikmeye başladı. Akdeniz bölgesine özgü çiçekler, Barış Manço Bulvarı, Alparslan Türkeş Bulvarı ile Turgut Cansever Caddesi, Zeytin Dalı Şehitleri Caddesi ile Duacı Yolu’nun çevresine dikiliyor.

Tütüncü begonvil dikti
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, geçtiğimiz aylarda hizmete açtıkları Alparslan Türkeş Bulvarı’nda devam eden bitki dikimini inceledi. Çalışanlara kolay gelsin dileklerin ileten Başkan Hakan Tütüncü, daha sonra bulvara begonvil dikti. Diğer bulvarlarda tamamlanan dikim çalışmalarını da yerinde denetleyen Başkan Tütüncü, yaptığı açıklamada, Masa Dağı’nı güzelleştirmek için her türlü çalışmayı yaptıklarını söyledi.

Masa Dağı’nda görsel şölen
Masa Dağı’nı, şehrin en güzel noktalarından birisi haline getireceklerini ifade ettiklerini hatırlatan Tütüncü, sözlerini şöyle sürdürdü: “Nitekim öyle de oluyor. Sadece bölgeye açtığımız yollarla, kazandırdığımız değerle değil aynı zamanda Masa Dağı’nın coğrafi özelliklerini yani eşsiz Antalya manzarasını ve dağın yamacındaki yükseltileri de bambaşka bir güzelliğe kavuşturuyoruz. Masa Dağı’ndan baktığınız vakit şehir merkezini görüyorsunuz. Diğer taraftan açtığımız yollardaki kot farklarını da Akdeniz bitkileri ile bambaşka bir güzelliğe taşıyalım istedik. Yıllar sonra Masa Dağı, Akdeniz bitkileriyle, zakkum, begonvil ve zeytin ağaçlarıyla bambaşka bir güzellik içerisinde adeta görsel bir şölenin sunulduğu bir görünüme sahip olacak.”

Masa Dağı ile Antalya daha güzel olacak
Görsel şölen için Masa Dağı’ndaki bulvar ve caddelerin çevresine 12 bin adet zakkum ve begonvil bitkisi diktiklerini aktaran Tütüncü, “Masa Dağı’nda 5 kilometre bir uzunluğundaki yol ağını begonvil ve zakkum ile süslüyoruz. Bitkileri diktiğimiz, Barış Manço Bulvarı, Alparslan Türkeş Bulvarı, Turgut Cansever Caddesi, Zeytin Dalı Şehitleri Caddesi ve Duacı Yolu, şehirden de görülen görsel kesitler sunacak. Masa Dağı’ndaki bu görsel kesitlerle, yıllar sonra bölgeye bakıldığında begonvilin, zakkumun ateş çiçeği görüntüsüyle, yeşilin farklı tonlarıyla bambaşka bir güzelliği Antalya’ya yaşatacağız. Heyecanımız hiç bitmiyor. Daha güzel eserler ortaya koymak için azimle çalışmaya devam edeceğiz.” diyerek, açıklamasını tamamladı.
Kepez Belediyesi, daha önce de Barış Manço Bulvarı’na 120 adet servi ağacı fidanı, Alparslan Türkeş Bulvarı’na, tüm illeri temsilen 81 adet zeytin ağacı ile Duacı Yolu’na da 26 adet zeytin ağacı dikmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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