Prof. Dr. Özkan: Ya aşı olacağız ya korona

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ÇİN'den getirilen Sinovac firmasının testlerine gönüllü katılıp aşıyı Türkiye'de ilk yaptıranlar arasında yer alan Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, ciddi bir yan etki yaşamadığını belirterek, "İnsanların aşıdan niye korktuklarını anlayamıyorum, çünkü elimizdeki tek silah bu. Ya aşı olacağız ya korona olacağız" dedi.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, koronavirüse karşı geliştirilen aşı çalışmalarına, geçen ay gönüllü katıldı. Çin'den getirilen Sinovac firmasının testlerine gönüllü katılıp aşıyı Türkiye'de ilk yaptıranlar arasında yer alan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, iki doz sonunda yaşadıklarını ve sonuçları anlattı. AÜ'de Faz 3 çalışmalarının halen devam ettiğini belirten Prof. Dr. Özkan, Faz 3 çalışmasını sonlandırıp aşıya geçmek için bu hafta içerisinde karar verilebileceğini aktardı. AÜ'de aşı çalışmalarına katılanlarda ciddi bir yan etki olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Özkan, koronavirüse karşı en etkili silahın aşı olduğunu söyledi.

'EN GÜÇLÜ SİLAH AŞI'

Prof. Dr. Özlenen Özkan, koronavirüse karşı etkili bir ilaç olmadığını belirterek, "Bizim için en güçlü, en büyük silahımız aşı. Şu an için bilinen bir ilaç yok maalesef. Aşıların Faz 3 sonuçlarını okuduğumuz zaman birbirleriyle yakın sonuçları var. En azından bu salgını bir nebze kontrol almak adına aşılar şu an ümit veriyor. Teknikleri farklı ve bunların sonuçları için zaman gerektiriyor. Hiçbir yerde uzun dönem sonuçları yok çünkü. Hep beraber bunun etkileri neler, ne kadar etkili olduğu sonuçları zaman içerisinde göreceğiz. Yapılan açıklamalarda en azından aşıya denk gelen ve korona enfeksiyonu geçiren insanların çok daha hafif seyrettiğini söylemiş olması bile bizim için çok önemli" dedi.

AŞI OLMASINA RAĞMEN TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYACAK

Koronavirüs aşısı olmasına rağmen maske, mesafe kullarına devam edeceğini vurgulayan Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Hala birçok insanda ciddi virüs yükü var. Bu virüs yüküyle muhatap olmanın çok da bir anlamı yok. Ne olursa olsun aşı kesinlikle bir güvenlik faktörü ancak yine de diğer önlemleri almakta çok büyük fayda var. Hiçbir şekilde maske ve mesafeyi şu anda bırakmayı düşünmüyorum" diye konuştu.

'HER AŞIYA GÜVENİYORUM'

Aşı yaptırdıktan sonra herhangi bir yan etki yaşamadığını, sadece baş ve kas ağrıları meydana geldiğini anlatan Prof. Dr. Özkan, "İş icabı birçok insanla muhatap olmak zorundayım. Aynı zamanda plastik cerrahi mesleğimi de icra edip ameliyatlarıma devam ediyorum. Bu anlamda riskimiz diğer insanlara göre daha farklı. Daha yüksek risk grubundayız ama şu anda koronayla ilgili herhangi bir sıkıntı olmadı. Faz 3 çalışması bittikten sonra aşının etkilerini göreceğiz ama ben her aşıya çok güveniyorum" dedi.

'AŞILAR MUTASYONA KARŞI ETKİLİ'

Prof. Dr. Özlenen Özkan, "İnsanlar şanslarının farkında değil. Ben olsam peyderpey gelecek aşıyı kullanmayı tercih ederim. Firmalar, mutasyona uğradığı zaman bile aşıların etkili olduğu yönünde açıklama yaptı. Bunu da zamanla göreceğiz ama ben de o yönde düşünüyorum. Niye bu kadar aşıdan korkulduğunu anlamıyorum. Çünkü çocuklarımıza aşı yaptırıyoruz bu da onlardan bir tanesi. Aşı karneleri var onları bir yerlerde kurmak durumundayız. Bence bu aşı karneleri de gelecek. İnsanların aşıdan niye korktuklarını anlayamıyorum, çünkü elimizdeki tek silah bu. Ya aşı olacağız ya korona olacağız" diye konuştu.

