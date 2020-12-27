Kısıtlamadan muaf turistlerin deniz keyfi (2)



ALANYA'DA TURİSTLER PLAJLARDA

Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler, Alanya'da termometreler 20 dereceyi gösterince plajları doldurdu. Aralık ayının sonuna gelinmesine rağmen havanın sıcak olmasıyla dünyaca ünlü Kleopatra ve Damlataş plajlarına gelen turistlerin bir kısmı, denize girerken bir kısmı da güneşlenmeyi tercih etti. Kısıtlamada sokaklar ve plajlar, sokak hayvanlarına ve turistlere kaldı. Turistler ise güzel havanın keyfini güneşlenip, fotoğraf çektirerek çıkardı. Bazı turistler de sahil boyunca yürüyüş yaparak, boş kalan Alanya sokaklarında gezmeyi tercih etti. Burcu MUTLUEngin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLUEngin ANAK

2020-12-27 14:32:03



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