Döşemealtı'nda şüpheli ölüm



Veli KÖKEN/DÖŞEMEALTI (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde H.K. tarafından hastanenin acil servisine getirilen Ahmet Özal'ın (30), yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma şüpheli ölümle ilgili H.K.'nin ifadesine başvururken, ceset otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü.

Olay, saat 03.00 sıralarında, Döşemealtı'nda meydana geldi. Arkadaşı tarafından hastaneye getirilen Ahmet Özal'ın, hayatını kaybettiği belirlendi. Hastane yetkilileri, hastaneye geldiğinde yaşamını yitirdiğini tespit ettikleri Özal'ın ölümüyle ilgili şüpheli durum nedeniyle jandarmaya haber verdi. İhbarın ardından çalışma başlatan jandarma, Ahmet Özal'ı hastaneye getiren arkadaşı H.K.'nın ifadesini aldı. H.K.'nin ifadesinde, arkadaşı Ahmet Özal'ın kendisini saat 22.30 sıralarında aradığını, Antalya OSB TIR garajı önünde olduğunu ve moralinin bozuk olduğunu söylediğini, kendisinin yaklaşık 2 saat sonra olay yerine vardığında arkadaşını 07 CPL 62 plakalı aracının içinde hareketsiz yattığını gördüğünü söylediği belirtildi. Arkadaşını hemen hastaneye götürdüğünü söyleyen H.K., ölüm haberini aldığını aktardı.

Yapılan ilk incelemede vücudunda darp izine rastlanmayan Ahmet Özal'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Döşemealtı Veli KÖKEN

2020-12-27 18:42:37



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