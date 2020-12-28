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Antalya'daki müzelerde 'güvenlik' sıkıntısı

DHA

Antalya'daki müzelerde 'güvenlik' sıkıntısı


Mehmet ÇINAR/ ANTALYA (DHA)ANTALYA'da, Yorgun Herakles, Elmalı sikkeleri, Herakles lahdi gibi paha biçilmez binlerce tarihi eser barındıran Antalya Müzesi, Atatürk Evi, Karain Mağarası, Aspendos, Perge, Etnografya ve Mevlevihane müzelerinin kamera, hırsız ve yangın alarm sistemlerindeki arızaların, güvenlik sistemi firması tarafından giderilmediği ileri sürüldü. Müze ve ören yerlerinde büyük güvenlik açığı oluştuğu, tarihi eserlerin risk altında olduğu kaydedildi.
Antalya'da Yorgun Herakles, Harakles lahdi, yüzyılın hazinesi Elmalı sikkeleri, Noel Baba'nın kemikleri gibi binlerce eşsiz tarihi eseri barındıran Antalya Arkeoloji Müzesi başta olmak üzere, yine çok önemli tarihi değerlerin bulunduğu Mevlevihane Müzesi, Karain Mağarası, Perge ören yeri, Aspendos Tiyatrosu, Antalya Atatürk Evi ve Müzesi, Etnografya Müzesi'nde kamera güvenlik sistemi, hırsız ve yangın alarm sistemleriyle ilgili güvenlik sıkıntısı yaşanıyor.
SERVİS İHALESİ YAPILDI
Antalya Müze Müdürlüğü'nün 2012 yılında yapılan iki ihaleyle Antalya Arkeoloji Müzesi, Mevlevihane Müzesi, Karain Mağarası, Perge ören yeri, Aspendos Tiyatrosu, Antalya Atatürk Evi ve Müzesi, Etnografya Müzesi'nde kamera güvenlik sistemi, hırsız ve yangın alarm sistemleri oluşturuldu. Baumann Güvenlik Sistemleri tarafından yaklaşık 600 bin TL'ye bu sistemlerin hepsi kuruldu ve 31 Aralık 2020 tarihine kadar servis hizmeti anlaşması yapıldı. Bu sistemlerin 2021 yılından itibaren servis hizmetleri için sözleşmenin bitimi nedeniyle 21 Aralık 2020 tarihinde yeni bir ihale yapıldı. Bu ihaleyi başka bir firma kazandı.
ARIZALARIN GİDERİLMESİ İSTENDİ
Son günlerde müze ve ören yerlerindeki kamera, hırsız ve yangın alarmı gibi güvenlik sistemlerinin çalışmadığına dair ilgili personel tarafından tutanaklar tutuldu ve Baumann firmasının arızaları gidermediği öne sürüldü. Antalya Müze Müdürü Harun Güllü imzasıyla ilgili firmaya 'Tespit edilen arızaların sözleşme süresinde giderilmesi' başlıklı yazı gönderildi. Yazıda, Antalya Arkeoloji Müzesi, Mevlevihane Müzesi, Karain Mağarası, Perge ören yeri, Aspendos Tiyatrosu, Antalya Atürk Evi ve Müzesi, Etnografya Müzesi'ndeki kamera güvenlik sistemi, hırsız ve yangın alarm sistemlerinde oluşan arızaların, bakım ve onarımının yapılmasının sözleşme hükümlerinde olduğu belirtildi. Bu nedenle belirtilen arızaların sözleşme süresince ivedi giderilmesi istendi.
ÇOK SAYIDA TUTANAK TUTULDU
Güvenlik sistemlerindeki arızalarla ilgili çok sayıda tutanak tutuldu. Mevlevihane Müzesi'nde, kaydedici cihazla ilgili 7 Eylül 2020 tarihi öncesindeki kamera kayıtlarının izlenemediği belirtilen tutanakta, "Müzemizde kamera kayıt cihazının geriye dönük kayıtlarının izlenememesi ve güvenlik zafiyeti ile ilgili durum devam etmektedir" denildi. Karain Mağarası'na ait kameranın arızalandığı ve firmanın gelmediği, Atatürk Evi ve Müzesi'nde kart okuyucu tamiri için mesai saatleri içerisinde gelinmediği, Etnografya Müzesi'nde iki güvenlik kamerası ve personel girişini gösteren kapının kamerasının çalışmadığına yer verildi.
ŞİFRELER İSTENDİ
Antalya Arkeoloji Müzesi Müdürü Harun Güllü imzalı başka bir yazıyla da firmadan Antalya Arkeoloji Müzesi, Mevlevihane Müzesi, Karain Mağarası, Perge ören yeri, Aspendos Tiyatrosu, Atatürk Evi ve Müzesi, Etnografya Müzesi'ndeki kamera güvenlik, hırsız ve yangın alarm sistemlerine ait firma ile yapılan sözleşmenin 31 Aralık 2020 tarihinde sona ereceği belirtildi. Sözleşme sona erdiğinden dolayı, satın alınan her cihazın lisans kullanıcı yönetim ve erişim sistemlerinin satın alan kuruma ait olduğundan, hizmet sağlanıcı internet dağıtım cihazlarının kullanıcı isimleri ve şifre bilgeleri talep edildi.
'BİR ARIZA HARİCİ SİSTEMLER ÇALIŞIYOR'
Antalya Arkeoloji Müzesi Müdürü Harun Güllü imzalı yazılar ve müzelerde personel tarafından tutulan tutanaklardaki suçlamalara, firma genel müdürü Fatih Akdağ yazılı yanıt verdi. Sebebi anlaşılamayan bir engelle karşılaştıklarını ve bakım sözleşmesine göre yapılması gereken servis hizmetini yapamadıklarını savunan Akdağ, bir arıza harici tüm sistemlerin çalışır durumda olup, çıkabilecek tüm sıkıntılardan müze yönetiminin sorumlu olduğunu söyledi.
FİRMADAN 'ÇİRKİN' DEĞERLENDİRMESİ
Akdağ, "Bütün devlet kurum ve kuruluşlarında firmamıza yapılan bu çirkin durumu arz etmek için tüm haklarımızın saklı kalacağını bilgilerinize arz ederiz" dedi. Arıza dosyalarıyla ilgili firma elemanlarınca servise gidildiği zaman tutanaklar düzenlendiğini de belirten Akdağ, arızaların giderilmesi için gerekli yedek parça alımı, ihtiyaçlar konusunda Antalya Müzesi yönetiminin bilgilendirildiğini kaydetti.
KİŞİSEL ÇIKAR SUÇLAMASI
Ancak ürün alınmasına ilişkin müze yönetiminden herhangi bir onay gönderilmediğini belirten Akdağ, "Arıza dosyası olarak açılan, tarafımızdan yapılmayan tek dosya Atatürk Evi olup, müze yönetimi olarak firmamızın ve devletimizin imajı zedelenerek müze yönetimince kişisel çıkar ve fikirler doğrultusunda elemanlarımıza izin verilmediği için arıza giderilememiştir. Genel olarak tüm sistemler çalışmakta olup, tarafınızdan 25.12.2020 tarihine kadar onaylanmayan, ücreti belirlenmeyen ve girmemize izin verilmeyen arızalı cihazların tamiratı mümkün değildir" ifadelerini kullandı.
MÜZE YÖNETİMİNE TEPKİ
Teknik olarak ellerinde olan, bildikleri, yapabilecekleri her türlü teknik bilginin verileceğini dile getiren Fatih Akdağ, yasal yollara başvuracaklarını belirterek, "Yapmış ve halen yapmakta olduğunuz karalamalar devamında İl Turizm Müdürlüğü, Antalya Valiliği, Turizm Bakanlığı, Cumhuriyet Savcılığı her türlü yasal zeminde hakkımızı maddi ve manevi arayacağımızı bilgilerinize arz ederiz" dedi.
SİSTEM KOMPLE Mİ DEĞİŞECEK?
Kurulan tüm sistemin üreticisinin de kendileri olduğunu, ihaleyi alan yeni firmanın sistemleri bilmediği için çalıştıramayacağını ve tamirini yapamayacaklarını da söyleyen Akdağ, "Buradaki amaç bizi devreden çıkartıp, sistemi komple değiştirmek. 2012'de 600 bin TL'ye kurulan sistem bugün 22,5 milyon TL. Servis bedeli de en az yüzde 3. Çok zor, profesyonel bir sistem. Alan firma, bayimiz veya servisimiz değil, ben neden gidip destek vereyim. Ama 'tamir olmuyor, yapamadık' gibi sözlerle sistem komple değiştirilecek ve devleti zarara uğratacaklar" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2020-12-28 09:07:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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