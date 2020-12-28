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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SGK İl Müdürü Deniz'den yapılandırma çağrısı

İHA

SGK İl Müdürü Deniz'den yapılandırma çağrısı

Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürü Nejat Deniz, 7256 sayılı Kanun ile getirilen ödeme kolaylıklarına ilişkin sigortalı ve işverenlere çağrıda bulundu. Borçların yapılandırılması için son başvurunun 31 Aralık 2020 Perşembe günü olduğunu, kuruma borcu bulunan vatandaşların yapılandırma başvurusunda bulunması halinde büyük bir avantaj elde edeceğinin altını çizen İl Müdürü Deniz," İşveren ve sigortalılarımız bu fırsatı kaçırmasın" dedi.
Başvuruların nereden ve nasıl yapılabileceği hakkında da bilgi veren Deniz sigortalı çalıştıran işverenlerce eSigorta üzerinden, primlerini kendi ödeyen sigortalıların ise eDevlet üzerinden başvuruda bulunabilecekleri gibi şahsen ya da posta yoluyla ilgili Sosyal Güvenlik Merkezlerine de müracaat edebileceklerini kaydetti.

Sadece pirim borcunu kapsamıyor
Yapılandırmanın sadece prim borcunu kapsamadığını, aynı zamanda idari para cezaları, iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacakların, 4/b (BağKur) sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyasını da içine aldığını hatırlatan Deniz, borcunu peşin ödeyenler için hesaplama sonrasında borç aslı dışında kalan tutarın yüzde 90’ının silineceğini, taksitle ödemeyi tercih eden borçluların ise ikişer aylık dönemler halinde 6,9,12 ve 18 eşit taksitle çok avantajlı taksitlendirme farkı ile ödeme yapabileceklerini ifade etti.
Yapılandırmadan yararlanmak için herhangi bir teminat istenmeyeceğinin de altını çizen İl müdürü deniz, " Yapılandırmadan önce tatbik edilen hacizler, yapılacak ödemeler nispetinde kaldırılacaktır. Yapılandırmada ilk taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi halinde borcu yoktur yazısı alınabilecektir. Yapılandırma devam ettiği sürece sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanılacaktır. İhale ve inşaat iş yerleri için borçlu işverenlerimizin peşin veya taksitle borçlarının tamamını ödemesi halinde ilişiksizlik belgesi/teminat iadesi yazısı alabilecektir " diye konuştu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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