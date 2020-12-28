Aytemiz Alanyaspor'un deplasmanda yüzü gülmüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aytemiz Alanyaspor'un deplasmanda yüzü gülmüyor

DHA

Aytemiz Alanyaspor'un deplasmanda yüzü gülmüyor


Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA) AYTEMİZ Alanyaspor, çıktığı son 4 deplasman maçından da mağlubiyetle döndü. Son 6 haftada sadece 1 galibiyet alan turuncu yeşilliler, sadece evinde 12'nci haftada Beşiktaş'ı mağlup etti. Bu hafta sahasında son şampiyon Medipol Başakşehir'i ağırlayacak olan Alanyaspor, maçı kazanıp, yeniden çıkışa geçmek istiyor.
Süper Lig'de uzun süre zirvedeki yerini koruyan Aytemiz Alanyaspor bu hafta koltuğu en yakın rakibi Galatasaray'a kaptırdı. Son 6 haftadır istediği sonuçları alamayan Akdeniz temsilcisi, son 4 deplasman maçından da eli boş döndü. Bu sezon 4 mağlubiyet alan Alanyaspor bu yenilgilerin hepsini deplasmanda yaşadı. Akdeniz temsilcisi, bu sezon evinde hiç yenilmezken sadece Trabzonspor ile berabere kaldı.
Evindeki iki maçın da sadece birini kazanabilen Alanyaspor, yeniden çıkışa geçmek istiyor. Aytemiz Alanyaspor dün deplasmanda oynanan ve 3-1 mağlup ayrıldığı Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından bugün izin yapacak. Bu hafta sonu ise evinde son şampiyon Medipol Başakşehir'i ağırlayacak Alanyaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla başlayacak.
BİRBİRİNE ÇOK BENZEYEN İKİ SEZON
Son iki sezondur lige çok iyi başlangıç yapan Aytemiz Alanyaspor yine ilk yarının sonuna gelinirken zirvedeki yerini kaptırdı. Bu yıl geçen sezondan da iyi bir başlangıç yapan Akdeniz temsilcisi son haftalardaki düşüşüne 'dur' demek ve yeniden çıkışa geçmek istiyor. Geçen sezon teknik direktör Erol Bulut yönetiminde ilk 15 haftada 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Alanyaspor 23 puan toplamıştı. Bu sezon ise Çağdaş Atan'ın öğrencileri 15 haftalık süreçte 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 27 puan topladı. İlk 15 haftalık süreçte mağlubiyetler eşit olsa da bu sezon turuncu yeşilliler sahada daha çok gülen taraf oldu. Geçen sezon ve bu sezonun ilk 15 haftasında 24'er gol atan Alanyaspor, geçen sezon kalesinde 14 gol görürken bu sezon 12 gol gördü. Öte yandan Aytemiz Alanyaspor'un geçen sezon oynadığı ilk 15 haftalık süreçte 2 maçta gol sesi çıkmazken, bu sezonki 15 maçında ise golsüz 90 dakikası olmadı.
ÜSTÜN OYNASA DA KAZANAMIYOR
Aytemiz Alanyaspor bu sezon çoğu maçta üstün oynayan taraf olurken, son haftalarda da bu istatistik devam etmesine rağmen istediği sonucu alamadı. Alanyaspor dün deplasmanda Gaziantep FK karşısında yine yüzde 72 oyun üstünlüğü sergilemesine rağmen sahadan yenilgiyle ayrılan taraf oldu. Savunmada verilen açıkların yanı sıra gol yollarında son vuruşlarda istenilen sonucu alamayan turuncu yeşilliler, rakiplerine karşı baskılı oynamasına rağmen galibiyet elde edemedi.
İlk yarının bitmesine 6 maç kalırken, turuncu yeşilliler bu karşılaşmaların tamamını kazanarak üst sıralardaki yerini korumayı hedefliyor. Alanyaspor, bu hafta sonu evinde oynayacağı Medipol Başakşehir maçıyla yeni bir galibiyet serisine başlamak istiyor.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU
2020-12-28 09:57:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'daki müzelerde 'güvenlik' sıkıntısı
YEREL HABERLER Antalya'daki müzelerde 'güvenlik' sıkıntısı
Yılbaşı hediyesinde internet alışverişine dikkat
YEREL HABERLER Yılbaşı hediyesinde internet alışverişine dikkat
Yılbaşında 'pijama, terlik, televizyon' keyfi, en az 200 lira
YEREL HABERLER Yılbaşında 'pijama, terlik, televizyon' keyfi, en az ...
Döşemealtı'nda şüpheli ölüm
YEREL HABERLER Döşemealtı'nda şüpheli ölüm
Kırgız sevgilisi evinde ölü bulunan zanlı, emniyette sorgulanıyor (2)
YEREL HABERLER Kırgız sevgilisi evinde ölü bulunan zanlı, emniyette ...
5 yıldızlı otelin güvenlik görevlisi Cansu, evin banyosunda ölü bulundu
YEREL HABERLER 5 yıldızlı otelin güvenlik görevlisi Cansu, evin ...
Güvenlik görevlisi genç kadın, evinin banyosunda ölü bulundu
YEREL HABERLER Güvenlik görevlisi genç kadın, evinin banyosunda ölü ...
Araçla köpeğini tasmasından sürükleyen sürücü: Eğitim gereği
YEREL HABERLER Araçla köpeğini tasmasından sürükleyen sürücü: Eğitim ...
Prof. Dr. Özkan: "280 kişinin katıldığı Covid-19 aşısında ciddi bir yan etki olmadı" Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan: "Faz 3 sürecindeki hastalarımıza baktığımız zaman herhangi bir yan etki olmadı" "Çalışmaya katılan 280 kişide mutlulukla söyleyebilirim ki ciddi bir yan etki olmadı" "Ben aşıdan ümitliyim, öngörüm aşının işe yaradığı ile ilgilidir” "Hangi aşı olursa olsun ulaşabildiğimiz aşıyı yaptırmak, bence 3-4 aydaki ciddi salgını kırma açısından çok önemlidir"
YEREL HABERLER Prof. Dr. Özkan: "280 kişinin katıldığı Covid-19 ...
Yanan ahırda 5 keçi telef oldu
YEREL HABERLER Yanan ahırda 5 keçi telef oldu
Alanya’da tarihi sessizlikte sahiller turistlere kaldı Yılın son günlerindeki deniz keyfini turistler çıkardı
YEREL HABERLER Alanya’da tarihi sessizlikte sahiller turistlere ...
Kısıtlamadan muaf turistlerin deniz keyfi (2)
YEREL HABERLER Kısıtlamadan muaf turistlerin deniz keyfi (2)
Taş kırma makinesiyle yıllık 1 milyon TL tasarruf
YEREL HABERLER Taş kırma makinesiyle yıllık 1 milyon TL tasarruf
Prof. Dr. Özkan: Ya aşı olacağız ya korona
YEREL HABERLER Prof. Dr. Özkan: Ya aşı olacağız ya korona
Kırgız sevgilisi evinde ölü bulunan zanlı, emniyette sorgulanıyor
YEREL HABERLER Kırgız sevgilisi evinde ölü bulunan zanlı, emniyette ...
Antalya'da kısıtlamadan muaf turistlerin deniz keyfi
YEREL HABERLER Antalya'da kısıtlamadan muaf turistlerin deniz keyfi
Kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı
YEREL HABERLER Kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı
Kısıtlamada denizin keyfini turistler çıkardı Sessizliğe bürünen sahilde turistler denize girdi, bazıları güneşlendi
YEREL HABERLER Kısıtlamada denizin keyfini turistler ...
EGM'den sokakta yaşayan kişiye kesilen 'kısıtlama' cezası için özür (2)
YEREL HABERLER EGM'den sokakta yaşayan kişiye kesilen 'kısıtlama' ...
Mavi Kelebekler, çeyrek finalde
YEREL HABERLER Mavi Kelebekler, çeyrek finalde
Başkan Kuluöztürk:" Sağlıkçılar enflasyon farkı değil, seyyanen zam hak ediyor"
YEREL HABERLER Başkan Kuluöztürk:" Sağlıkçılar enflasyon farkı ...
Antalya'da kısıtlamayı ihlal eden sürücü ortalığı birbirine kattı Polisin iki kez durdurduğu sürücü, aracını polisin üzerine sürüp kaçmaya çalıştı Polisin arkasından uyarı atışı yaptığı sürücü çok geçmeden yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da kısıtlamayı ihlal eden sürücü ortalığı ...
Antalya'da şaşırtan hırsızlık; ahşap direkleri ortadan kesip çaldılar
YEREL HABERLER Antalya'da şaşırtan hırsızlık; ahşap direkleri ...
Masa Dağı’na 12 bin adet çiçek 5 kilometrelik yol ağının çevresine, 12 bin adet begonvil ile zakkum dikildi
YEREL HABERLER Masa Dağı’na 12 bin adet çiçek 5 kilometrelik yol ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X