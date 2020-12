Vasiyeti üzerine bağışlanan organlarıyla 4 hastaya can oldu

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da ailesiyle sohbet ederken rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede yüksek tansiyona bağlı beyin kanamasından hayatını kaybeden Şükran Cankurtaran'ın (49) bağışlanan organları, vasiyeti üzerine 4 kişiye hayat oldu. Şenol Cankurtaran, "Eşim Şükran ölmeden önce vasiyet etmiş, organlarını bağışlamıştı. Vasiyetini yerine getirdim organları 4 hastaya çare oldu" dedi.

Bir firmanın insan kaynakları departmanında yönetici olarak çalışırken 40 gün önce emekli olan Şükran Cankurtaran'ın, geçen hafta yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması sonrasında tedaviye alındığı Akdeniz Üniverrsitesi Hastanesi'nde, beyin ölümü gerçekleşti. Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Koordinasyon Sorumlusu Nilgün Bilal'in görüştüğü Şenol Cankurtaran, eşi Şükran'ın organlarının bağışlandığını ifade etti. Şükran Cankurtaran'ın organları, Üniversite Hastanesi'nde karaciğer bekleyen erkek hasta M.P.'ye (62), böbreklerinden biri erkek hasta H.G'ye (55), diğeri ise erkek hasta F.Y.'ye (32) nakledildi. Kornealar ise ışık bekleyen hastalara nakledildi. Şükran Cankurtaran'ın akciğeri de Ankara Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyon sonucu organ yetmezliği çeken kadın hasta H.G'ye (51) nakledildi.

'BİRBİRİMİZE VASİYETİMİZ OLMUŞTU'

Eşi Şükran'ın 4 çocuk annesi, her ne olursa olsun doğrudan şaşmayan, iyilik dolu, vicdanlı, güzel ahlak sahibi, çalışkan, temiz, ay yüzlü bir kadın olduğunu ifade eden avukat Şenol Cankurtaran, "Sohbetlerimizde eşimle öldüğümüzde organlarımızın başka bedenlerde yaşamasını ve can kurtarması için bağışlanması konusunda paylaşımlarımız ve birbirimize vasiyetimiz olmuştu. Eşimin beyin ölümünün gerçekleştiğini öğrendiğimizde, çocuklarımla onun vasiyetini gerçekleştirmek, ihtiyaç duyanlara can olması ümidiyle organlarını bağışlamaya karar verdik" dedi.

'NAKİLLER ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR'

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, koronavirüs tedbirlerine üst seviyede uyulduğunu, bu nedenle nakillere hiç ara vermeden devam ettiklerini ifade etti. Prof. Dr. Aydınlı, "Merkezimizde kadavra ve canlı vericili nakillere hiç ara vermedik. Hastanemize, geçirdiği beyin kanaması sonrasında getirilen Şükran Cankurtaran, bağışlanan organlarıyla can bekleyen 4 hastanın yaşama umudu oldu. Bağışçı aileye minnettarız. Organları naklettiğimiz hastalarımızın sağlık durumu çok iyi" dedi.DHA-Sağlık Türkiye-Antalya Erol AKKIR

