Paşanın melekleri grup lideri olarak çeyrek finalde

AÖL sınav tarihleri belli oldu mu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Türkiye Kupası’nda D grubunu lider tamamlayarak çeyrek finale yükseldi. Grup eleme maçlarında, takımın 22 yaşındaki pivotu Cansu Akalın, attığı 14 golle dikkat çeken isim oldu.

Aksaray’da oynanan grup elemelerinde Paşanın Melekleri, ilk maçında Aksaray Belediyesi’yle karşılaştı. Aksaray Spor Salonu’nda oynan karşılaşmayı Halil Kılıç ve Hamza Sukan hakem ikilisi yönetti. Muratpaşa, karşılaşmada ilk yarıyı 7 – 17 önde tamamlarken Cansu Akalın’ın 6 ve kaptan Diğdem Hoşgör’ün 5 golle damga vurduğu maçtan 1633 galip ayrıldı.

Muratpaşa Belediyespor, gruptaki ikinci maçında Üsküdar Belediyesi’yle karşı karşıya geldi. Paşanın Melekleri, son derece çekişmeli geçen maçın ilk yarısında soyunma odası önde girdi. 1614’lük skorla maçın ilk yarısından galip ayrılan Muratpaşa, Cansu Akalın’ın 8 golle yıldızlaştığı maçtan 2828 berabere ayrıldı. Muratpaşa Belediyespor, aldığı sonuçların ardından Kadınlar Türkiye Kupası’nda grup eleme maçlarında topladığı 3 puan ve averajla grup lideri olarak çeyrek finale yükseldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.