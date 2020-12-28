Depremde zarar gören eve yıkım kararı çıktı, komşularına yerleşen aile yardım istedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremde zarar gören eve yıkım kararı çıktı, komşularına yerleşen aile yardım istedi

DHA

Depremde zarar gören eve yıkım kararı çıktı, komşularına yerleşen aile yardım istedi


Mithat ABAKANÖmer KARÇA/MANAVGAT (Antalya), (DHA)AKDENİZ'de 5 Aralık'ta meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremde, Antalya'nın Manavgat ilçesinde oturdukları 2 katlı evleri hasar gören Kocagöz ailesi, bina için yıkım kararı verilince kış ortasında evsiz kaldı. Kişisel eşyalarını alıp evi tahliye eden ve komşularına yerleşen ikisi yaşlı 6 kişilik aile, yardım istedi.
Seydişehir Alüminyum Fabrikası'ndan emekli olan Ramazan Kocagöz´ün (80), 28 yıl önce Manavgat'ın Ulukapı Mahallesi'ne yaptırdığı yığma evde, zaman içerisinde zeminin oturması nedeniyle duvarlarda çatlaklar oluştu. Ailenin inşaat ustası olarak çalışan oğlu, evli ve 2 çocuk babası Selçuk Kocagöz de üst katı kendi dairesini inşa edip, geçen yıl taşındı.
YIKIM KARARI VERİLDİ
Akdeniz'de 5 Aralık'ta olan depremde Kocagöz ailesinin oturduğu evin duvarında oluşan çatlaklar büyüdü. Ramazan Kocagöz'ün jandarma aracılığıyla Manavgat Kaymakamlığı'na başvurmasıyla eve gelen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede, binanın ağır hasarlı olduğu ve derhal boşaltılması gerektiği rapor edildi. Rapor üzerine harekete geçen Manavgat Kaymakamlığı, Kocagöz ailesine ilçe belediyesi aracılığıyla binanın yıkılacağını, evde yaşayanların 3 gün içerisinde tahliye edilmeleri gerektiğini bildirdi. Yıkım kararı üzerine ne yapacağını şaşıran Kocagöz ailesi, binadaki kişisel eşyalarını mahallede bulunan komşularının depolarına taşırken, yine komşularının yardımıyla binadan kapı ve pencereleri de söktü. Ailenin kendisi ise komşularının evlerinde kalmaya başladı.
'KIŞ GÜNÜNDE MEYDANDA KALDIK'
Binayı yapan Ramazan Kocagöz, emekli olduktan sonra eline geçen birikimle binayı yaptırdığını belirterek, "Bu 28 yıllık bina. Binada çatlaklar daha önceden vardı. Sarsıntıyla (deprem) biraz daha açıldı. Jandarmayı aradık, jandarma AFAD'ı aramış. AFAD, kaymakamlığı, kaymakamlık belediyeyi aramış. Tutanak bir şey yok, zabıtalar geldi ve '3 gün sonra evi boşaltın' dedi. Biz de 3 gündür uğraşıyoruz, kış gününde meydanda kaldık. Devletin bize el uzatmasını istiyoruz" dedi.
'KOMŞULARDA KALIYORUZ'
Selçuk Kocagöz de devletin aldığı karara karşı çıkmalarının mümkün olmadığını belirterek, "Hadi ben, eşim ve çocuklar bir şekilde yaşarız. Ama salgın var annem ve babam yaşlı onlar ne yapacak? Zaten komşularda kalıyoruz. Devletten acil yardım bekliyoruz" diye konuştu.
'YAŞLI İNSANLAR ŞU ANDA DIŞARDA'
Binadaki çatlağın 15 senedir olduğunu söyleyen Selçuk Kocagöz, şöyle konuştu:
"Bu çatlak kışın kapanır, yazın biraz daha açılır. Kirişlerimiz sağlam. Biz buna analiz istedik, temelden, kirişlerden ve duvardan ama yapılmadı. AFAD ekipleri numuneye gerek duymadan bir fotoğrafla yıkım kararı çıkardı. 3 gün içerisinde tahliye etmemiz istendi ve bize hiçbir yer gösterilmedi. Alt katta annem ve babam oturuyor, şu an sokağa çıkma yasağı var evde olmaları gerekiyor, yaşlı insanlar şu anda dışarıda. Bizim malımız, meralımız hepsi dışarıda kaldı. Ben 2 çocuğum ve eşimle birlikte üst kattaki daireyi 8 senede yaptım ve 1 sene oturamadım."
Selçuk Kocagöz, kış günü gidecek bir yerleri olmadığını devletten yardım beklediklerini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKANÖmer KARÇA
2020-12-28 12:49:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rus turist, odasında ölü bulundu
YEREL HABERLER Rus turist, odasında ölü bulundu
Yeni yıl hediyesi Üreten Eller Pazarı’ndan
YEREL HABERLER Yeni yıl hediyesi Üreten Eller Pazarı’ndan
Antalya caddelerine 161 bin adet lale, sümbül, çiğdem soğanı
YEREL HABERLER Antalya caddelerine 161 bin adet lale, sümbül, çiğdem ...
2020 yılında Büyükşehir'den 683 bin kişilik yemek yardımı
YEREL HABERLER 2020 yılında Büyükşehir'den 683 bin kişilik yemek ...
Alanyaspor, haftalar sonra liderliği kaptırdı
YEREL HABERLER Alanyaspor, haftalar sonra liderliği kaptırdı
Paşanın melekleri grup lideri olarak çeyrek finalde
YEREL HABERLER Paşanın melekleri grup lideri olarak çeyrek finalde
Prof. Dr. Yılmaz: Biz koronayla savaşırken, vatan hainleri villalarda parti veriyor
YEREL HABERLER Prof. Dr. Yılmaz: Biz koronayla savaşırken, vatan ...
Antalya OSB DTİM, ihracata rehber oldu
YEREL HABERLER Antalya OSB DTİM, ihracata rehber oldu
83 yaşında 120 yıllık dükkanda 73 yıldır çan üretiyor, hazır olduğunu sesinden anlıyor 33 ayrı işlemden geçen bir çan için herkes ayağına geliyor Çan ustası Halil Küçükçancı: " 83 yaşındayım, bırakmak istiyorum ama talep olduğu için bırakamıyorum"
YEREL HABERLER 83 yaşında 120 yıllık dükkanda 73 yıldır çan ...
Vasiyeti üzerine bağışlanan organlarıyla 4 hastaya can oldu
YEREL HABERLER Vasiyeti üzerine bağışlanan organlarıyla 4 hastaya ...
Aytemiz Alanyaspor'un deplasmanda yüzü gülmüyor
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor'un deplasmanda yüzü gülmüyor
SGK İl Müdürü Deniz'den yapılandırma çağrısı
YEREL HABERLER SGK İl Müdürü Deniz'den yapılandırma çağrısı
Antalya'daki müzelerde 'güvenlik' sıkıntısı
YEREL HABERLER Antalya'daki müzelerde 'güvenlik' sıkıntısı
Yılbaşı hediyesinde internet alışverişine dikkat
YEREL HABERLER Yılbaşı hediyesinde internet alışverişine dikkat
Yılbaşında 'pijama, terlik, televizyon' keyfi, en az 200 lira
YEREL HABERLER Yılbaşında 'pijama, terlik, televizyon' keyfi, en az ...
Döşemealtı'nda şüpheli ölüm
YEREL HABERLER Döşemealtı'nda şüpheli ölüm
Kırgız sevgilisi evinde ölü bulunan zanlı, emniyette sorgulanıyor (2)
YEREL HABERLER Kırgız sevgilisi evinde ölü bulunan zanlı, emniyette ...
5 yıldızlı otelin güvenlik görevlisi Cansu, evin banyosunda ölü bulundu
YEREL HABERLER 5 yıldızlı otelin güvenlik görevlisi Cansu, evin ...
Güvenlik görevlisi genç kadın, evinin banyosunda ölü bulundu
YEREL HABERLER Güvenlik görevlisi genç kadın, evinin banyosunda ölü ...
Araçla köpeğini tasmasından sürükleyen sürücü: Eğitim gereği
YEREL HABERLER Araçla köpeğini tasmasından sürükleyen sürücü: Eğitim ...
Prof. Dr. Özkan: "280 kişinin katıldığı Covid-19 aşısında ciddi bir yan etki olmadı" Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan: "Faz 3 sürecindeki hastalarımıza baktığımız zaman herhangi bir yan etki olmadı" "Çalışmaya katılan 280 kişide mutlulukla söyleyebilirim ki ciddi bir yan etki olmadı" "Ben aşıdan ümitliyim, öngörüm aşının işe yaradığı ile ilgilidir” "Hangi aşı olursa olsun ulaşabildiğimiz aşıyı yaptırmak, bence 3-4 aydaki ciddi salgını kırma açısından çok önemlidir"
YEREL HABERLER Prof. Dr. Özkan: "280 kişinin katıldığı Covid-19 ...
Yanan ahırda 5 keçi telef oldu
YEREL HABERLER Yanan ahırda 5 keçi telef oldu
Alanya’da tarihi sessizlikte sahiller turistlere kaldı Yılın son günlerindeki deniz keyfini turistler çıkardı
YEREL HABERLER Alanya’da tarihi sessizlikte sahiller turistlere ...
Kısıtlamadan muaf turistlerin deniz keyfi (2)
YEREL HABERLER Kısıtlamadan muaf turistlerin deniz keyfi (2)

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X