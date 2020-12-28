Antalya’da borç yapılandırma yoğunluğu Yapılandırmaya 4 gün kaldığını duyan soluğu SGK’da aldı Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürü Nejat Deniz: "Vatandaşımızın bu konuda ilgisinden memnuniyet duyuyoruz"

Antalya’da sigortalı ve işverenlerin borçlarına ilişkin 7256 sayılı kanun ile 31 Aralık 2020 tarihine kadar getirilen ödeme kolaylığı, SGK İl Müdürlüğünde yoğunluğa neden oldu. HES kodu sorgulanıp ateşleri ölçülerek içeriye alınan vatandaşlar, hizmet binasında borcunu yapılandırmak için sıraya girdi.

7256 sayılı kanun ile sigortalı, işveren, BAĞKUR’lu ve idari para cezası bulunanların borçlarına yönelik, yapılandırmaya gidildi. Yapılandırmaya son başvuru tarihi 31 Aralık 2020 olarak belirlenirken, sigortalı çalıştıran işverenler eSigorta üzerinden, primlerini kendi ödeyen sigortalılar ise eDevlet üzerinden başvuruda bulunabilecek. Yine vatandaşlar ve belirtilenlerin haricinde kalan diğer borçlular, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müdürlüklerine müracaat edip, işlemlerini yaptırabilecek. Yapılandırma haberlerini duyan vatandaşlar ise bugün sabah saatlerinden itibaren Antalya SGK İl Müdürlüğüne adeta akın etti. HES kodu sorgulanıp ateşleri ölçülen vatandaşlar, hizmet binasında borcunu yapılandırabilmek için sıra bekledi.

Yapılandırma kolaylığına ilişkin açıklamalarda bulunan Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürü Nejat Deniz, yapılandırmanın sadece prim borcunu kapsamadığını, aynı zamanda idari para cezaları, iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacakların, 4/b (BağKur) sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyasını da içine aldığını söyledi.



"Başvurularda eDevlet ve eSigorta kolaylığı"

Başvurunun 31 Aralık 2020 tarihiyle son bulacağını hatırlatan Deniz, vatandaşların avantajdan yararlanabilmek için mutlaka belirtilen tarihe kadar başvuruda bulunması gerektiğinin altını çizdi. Deniz, “Özellikle belirtmek isterim ki BAĞKUR borçlularımız eDevlet üzerinden doğrudan başvuruda bulunabilecek. Biz işlemleri yaptıktan sonrası ise ödeme planlarını yine eDevlet üzerinden görebilecekler. İşverenlerimiz de esigorta üzerinden yapabilmekteler. Yine onlar da ödeme planlarını esigorta üzerinden kendilerine ulaştıracağız. Bu kapsamda herhangi bir başvuru için ıslak imza olmadan, elektronik ortamda eDevlet ve esigorta üzerinden daha kolay ve daha pratik, kendileri açısından da iyi bir netice olacağını belirtmek istiyoruz. EDevlet, eSigorta üzerinden başvurmayan sigortalılarımıza da tüm hizmetlerimiz birimlerimizde yoğun bir şekilde işlemlerini yapmak için çalışıyoruz.” dedi.



“Yoğun bir talep var”

Yapılandırma sonrası yoğun bir başvurunun olduğunu aktaran Deniz, “Vatandaşımızın bu konuda ilgisini görmekteyiz ve memnuniyet duymaktayız. Yapılandırma çok büyük avantajlar sağladığını, vatandaşlarımızın borçlarını öncesinden kontrol ederek sorgulamasını, böyle bir borcu olduğunu görüyorsa da hiç beklemeden eDevlet, eSigorta’dan ya da kurumumuza müracaat ederek yapılandırma yapmalarını istiyoruz.” İfadelerini kullandı.

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