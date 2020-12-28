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Kepez'den işine ara vermeyen esnafına yüzde 50 indirim Kepez Belediyesi'nden esnafına 2. kez kira müjdesi

İHA

Kepez'den işine ara vermeyen esnafına yüzde 50 indirim Kepez Belediyesi'nden esnafına 2. kez kira müjdesi

Kepez Belediyesi, ticari tesislerini işleten esnafına yeni yıl öncesi 2. kez kira müjdesi verdi. Başkan Hakan Tütüncü pandemi kısıtlamaları nedeniyle işlerine ara veren esnaftan 3 ay kira alınmayacağını; faaliyetine devam eden esnafa ise yüzde 50 kira indirimi yapacaklarını açıkladı.
Kepez Belediyesinden, yeni tip corona virüs (Covid19) salgınındaki kısıtlamalardan dolayı ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen kiracısı esnafa 2. kez kira desteği geldi.
Başladığı günden bugüne corona virüsle ciddi bir şekilde mücadele eden Kepez Belediyesi, pandemi sürecinde ekonomik destek sağlamak amacıyla tesislerini işleten esnaftan, geçtiğimiz Mart, Nisan ve Mayıs aylarında kira bedeli almamıştı. Kepez Belediyesi, Aralık ayı itibariyle pandemiyle ilgili kısıtlamaların yeniden başlamasıyla birlikte ticari tesislerini işleten esnafa, 2. kez yardım eli uzattı.

Esnafa kira paketi desteği
Yeni yıl öncesi belediyenin ticari tesislerini işleten esnafa, kira destek paketi müjdesi veren Kepez Belediye Başkanı Tütüncü, pandemi kısıtlamaları sebebiyle işlerine ara veren belediye kiracısı esnaftan 3 ay boyunca kira bedeli almayacaklarını açıkladı. Tütüncü, faaliyetine devam eden esnafa ise yüzde 50 kira indirimi uygulaması yapacaklarını duyurdu. Açıklamasında kira desteğinin Aralık 2020 ile Ocak, Şubat 2021 tarihlerini kapsadığını belirten Tütüncü, pandemiyle mücadelede tüm imkânlarıyla Kepezlilerin yanında olduklarının altını çizdi.

İşine ara veren esnaftan 3 ay kira bedeli alınmayacak
Başkan Hakan Tütüncü, toplumun temeli olan esnafa da ciddi bir destek verdiklerine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Esnafımıza her türlü desteği verirken, şüphesiz belediye kiracılarımızın en önemli beklentileri ticari faaliyetlerine devam edemedikleri günlerde kendilerine kira desteği verilmesiydi. Bu anlamda belediye kiracısı esnafımızdan Mart, Nisan ve Mayıs aylarında kira bedeli almamıştık. Böylelikle esnafımıza ciddi bir katkı sağlamıştık. Yeni bir yıla girerken, Aralık ayından itibaren yeniden kısıtlamalar Türkiye’nin gündemine geldi. Yeni kısıtlamaların Türkiye’nin gündemine girdiği andan itibaren de, belediye olarak esnafımızın yanında bir duruş sergilemeye devam ettik. Bu kapsamda 3 ay boyunca pandemi sebebiyle işlerine ara vermek durumunda olan tüm belediye kiracısı esnafımızdan kira bedeli almayacağız.

İşine ara vermeyen esnafa yüzde 50 indirim
Pandemi kısıtlaması sebebiyle işine ara vermeyen esnafımıza katkımız olsun dedik ve kendilerine yüzde 50 kira indirimi yapmaya karar verdik. Kira desteği ile hem pandemi kısıtlamaları sebebiyle işine ara veren esnafımız 3 ay boyunca kira yükünden kurtulmuş oldu, hem de ticari faaliyetlerini sürdüren kiracılarımıza yüzde 50 kira indirimiyle ekonomik bir rahatlamaya kavuştu. Aralık 2020, Ocak ve Şubat 2021 tarihlerini kapsayacak bu uygulama tüm belediye kiracılarımıza hayırlı uğurlu olsun.
Kepez Belediyesi, bütün imkânlarıyla, gücünün yettiği kadar hemşehrilerinin yanında olmaya, özellikle toplumu temeli olan esnafımıza katkı sunmaya devam edecek. İnşallah bu zor günler geçecek. Tekrar normal hayatımıza devam ettiğimiz günlerde, esnafımız işinin başına döndüğü günlerde hepimiz çok daha mutlu olacağız.” ifadelerini kullandı.

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