Antalya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

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İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle araçlar yolda mahsur kaldı, rögar kapakları yerinden çıktı. Vatandaşlar su birikintileri arasında yolun karşısına geçerken zorlandı.

Antalya'da öğle vakti başlayan sağanak, akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Bazı mahallelerde şiddetli yağmur nedeniyle rögar kapakları yerinden çıktı. Rögarların tıkanması nedeniyle suyun taştığı gözlendi. Vatandaşlar sağanak altında yürürken zor anlar yaşadı. Kimileri, su birikintileri arasında yolun karşısına geçmeye çalışırken zorlandı. Nehri andıran caddelerde ilerlemeye çalışan araçlardan bazıları arıza yaparak yolda kaldı. Kent merkezinde ise araç trafiği durma noktasına geldi. 100. Yıl Caddesi'nde uzun araç kuyrukları oluştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

2020-12-28 17:15:30



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