Fraport TAV Antalyaspor - Atakaş Hatayspor maçı yarına ertelendi



Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) Süper Lig'in 15'inci haftasında bu akşam saat 19.00'da oynanması gereken Fraport TAV Antalyaspor Atakaş Hatayspor karşılaşması, sağanak nedeniyle yarın aynı saate ertelendi.

Bölgedeki yağış Antalya Stadı'nın zemininde çok yoğun su birikintilerine neden olurken, mücadelenin hakemi Ramazan Keleş ve yardımcıları sahaya çıkarak incelemelerde bulundu. Hakemlerin sahadaki incelemesi sırasında, topun sekmediği ve birçok noktada şiddetli yağış nedeniyle su biriktiği gözlendi.

Karşılaşmanın hakemleri, maçın başlama saatine 15 ve 5 dakika kala yeniden iki kez sahaya çıkıp, zemini kontrol etti ve yaptıkları istişare sonunda müsabakanın oynanamayacağına karar verdi. Maç yarın aynı saate ertelendi.

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DGS KODU: 28.12.2020 Haber Kodu : 201228207

DHA-Spor Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2020-12-28 19:06:32



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