Fraport TAV Antalyaspor - Atakaş Hatayspor maçı yarına ertelendi

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) Süper Lig'in 15'inci haftasında bu akşam saat 19.00'da oynanması gereken Fraport TAV Antalyaspor Atakaş Hatayspor karşılaşması, sağanak nedeniyle yarın aynı saate ertelendi.
Bölgedeki yağış Antalya Stadı'nın zemininde çok yoğun su birikintilerine neden olurken, mücadelenin hakemi Ramazan Keleş ve yardımcıları sahaya çıkarak incelemelerde bulundu. Hakemlerin sahadaki incelemesi sırasında, topun sekmediği ve birçok noktada şiddetli yağış nedeniyle su biriktiği gözlendi.
Karşılaşmanın hakemleri, maçın başlama saatine 15 ve 5 dakika kala yeniden iki kez sahaya çıkıp, zemini kontrol etti ve yaptıkları istişare sonunda müsabakanın oynanamayacağına karar verdi. Maç yarın aynı saate ertelendi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Stat içinden fotoğraflar
DGS KODU: 28.12.2020 Haber Kodu : 201228207
DHA-Spor Türkiye-Antalya Süleyman EKİN
2020-12-28 19:06:32
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