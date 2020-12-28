Antalyaspor - Hatayspor maçı yağmur sebebiyle ertelendi Karşılaşma yarın saat 19.00'da yapılacak

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Süper Lig’in 15. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor arasında Antalya Stadyumu'nda oynanması planlanan karşılaşma yağmur sebebiyle yarına ertelendi.

Saat 16.00 sıralarında başlayan sağanak yağmur sebebiyle sahanın ve saha kenarında su seviyesinin yüksek olması, korner noktalarının su altında kalması sebebiyle maç hakem tarafından yarın aynı saate ertelendi. Saat 19.00'da başlaması planlanan maç için sağanak yağmur altında maçtan birkaç dakika önce sahaya gelen hakem Ramazan Keleş, topu yere bırakıp zeminin durumunu kontrol etti. Hakemlerin soyunma odasına gitmelerinden kısa bir süre sonra ise maçın yarın aynı saate ertelendiği bildirildi.

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