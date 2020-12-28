Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

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Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Korkuteli ilçesine bağlı yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Korkuteli'nin yüksek kesimlerinde öğleden sonra kar yağışı başladı. TefenniKorkuteli karayolunun yanı sıra Taşkesiği Mahallesi'nde kar etkisini gösterdi. Kar yağışıyla birlikte bölgede evlerin çatıları ve yollar beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Korkuteli Adem DURMAZ

2020-12-28 19:21:44



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