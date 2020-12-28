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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'yı sağanak vurdu (3)

DHA

Antalya'yı sağanak vurdu (3)


İTFAİYE, KARAYOLUNDA BOTLA 4 KİŞİYİ KURTARDI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'sarı alarm' verdiği iller arasında yer alan Antalya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İtfaiye ekipleri su birikintisi nedeniyle yolda mahsur kalan servis aracı içerisindeki 4 kişiyi bot yardımıyla kurtardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'sarı alarm' verdiği iller arasında yer Antalya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde özellikle Konyaaltı ilçesinde yer alan Liman, Hurma, Sarısu, Uncalı, Akdeniz Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bir yol sular altında kalırken, ilçede yer alan bazı derelerin de taştığı görüldü.
'YOLLAR SUYLA DOLDU'
Yollar suyla dolarken mahsur kalan bazı araçlarda bulunan vatandaşlar yardım bekledi. Ekiplerin gelmesiyle araç içerisinde kalanlar kurtarılırken, bazı vatandaşlar ise ekiplerin gelmesini bekledi. Yağmurun etkisiyle rögar kapakları yerinden çıktı. Vatandaşlar su birikintileri arasında yolun karşısına geçerken zorlandı. Sağanağın şiddetli seyrettiği Antalya'da yolların suyla dolması ve etkisiyle çöp konteynerleri devrildi.
'İTFAİYE BOTLA ARAÇTAKİLERİ KURTARDI'
Konyaaltı ilçesine bağlı Liman Mahallesi'nde suyla dolu yoldan geçmek isteyen bir servis aracı mahsur kaldı. İçerisindeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri çağrıldı. Kısa sürede ihbarın olduğu yere gelen ekipler, servis aracı içerisindeki 4 kişiyi bot yardımıyla kurtardı.
ALT GEÇİTTE MAHSUR KALDILAR
Demokrasi Kavşağı'nda alt geçidin suyla dolması nedeniyle 2 otomobil mahsur kaldı. Ayrıca alt geçitteki tramvay yolu da su altında kalınca tramvay ilerleyemeyerek geri döndü. Alt geçidin girişleri polis tarafından kapatıldı. DHA-Genel Türkiye-Antalya Adem AKALANSemih ERSÖZLERAslı DURAN
2020-12-28 20:03:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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