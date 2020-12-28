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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sağanakta araçlar mahsur kaldı, ekipler teyakkuza geçti

İHA

Antalya'da etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi. İtfaiye ekipleri teyakkuza geçerken, göle dönen bölgelerde mahsur kalan araçlar çekici yardımıyla kurtarıldı.

Sağanakta araçlar mahsur kaldı, ekipler teyakkuza geçti

Antalya’da etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi. İtfaiye ekipleri teyakkuza geçerken, göle dönen bölgelerde mahsur kalan araçlar çekici yardımıyla kurtarıldı.
Dün Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Antalya için kuvvetli sağanak uyarısının ardından bugün kentte hayat adeta felç oldu. Gündüz saatlerinde hafif yağan yağmur öğleden sonra etkisini arttırarak yerini sağanağa bıraktı. Aşırı yağış nedeniyle kentin cadde ve sokakları adeta göle döndü. Konyaaltı ilçesi Gürsü ve Liman mahallelerinde çok sayıda araç arızalanırken, sürücüler araçları içerisinde kurtarılmayı bekledi. İhbarları değerlendiren Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, mahsur kalan vatandaşları kurtarabilmek için kent genelinde teyakkuza geçti. Su içerisinde arızalan araçları kurtarmak için uzun süre uğraş verildi. Su yüksekliğinin 1 metreyi bulduğu bölgedeki araçlar, çekici yardımıyla kurtarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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