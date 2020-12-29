'Prenses doğum'la ağrısız doğum mümkün

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Prenses doğum'la ağrısız doğum mümkün

İHA

'Prenses doğum'la ağrısız doğum mümkün

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Tahir Güven, “Normal doğum eyleminde ağrıyı tolere edemeyen gebelerimiz için oldukça konforlu olan halk arasında da 'prenses doğum' olarak bilinen Epidural Analjezi yöntemi, doğum sürecinde mükemmel bir ağrı kontrolü sağlar ve hastanın doğuma aktif katılımına izin verir” dedi.
Normal doğumun yaşamın fizyolojik süreçlerinden birisi olduğuna dikkat çeken Alanya Anadolu Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Tahir Güven, “Doğum ağrısı, kendine has özellikleri olan çok yönlü bir ağrıdır ve genellikle anne adayları tarafından çok şiddetli olarak algılanır. Pek çok kadın için hayatlarında yaşadıkları en şiddetli ağrıdır. Doğum sancısı, annenin gereksiz yere acı çekmesine, fizyolojik stres yaşamasına ve annenin yorgun düşmesine neden olur. Normal doğum eyleminde ağrıyı tolere edemeyen gebelerimiz için oldukça konforlu olan halk arasında da prenses doğum olarak bilinen Epidural Analjezi yöntemi uygulanmaktadır. Bu yöntem doğumun olumsuz taraflarını devre dışı bırakarak annenin pozitif ve ağrısız bir doğum deneyimi yaşamasını mümkün kılar. Normal doğum için başka farklı yöntemler olmasına karşın en çok tercih edilen, en etkili, en güvenli ve en sık kullanılan yöntem Epidural ağrısız doğum tekniğidir” dedi.

Her şey doktor kontrolünde
"Epidural doğuma, kadın doğum uzmanı, anne adayı ve anestezi uzmanı birlikte karar vermelidir" diyen Dr. Güven, “Epidural Kateter anne adayının normal doğum eylemi başladıktan sonra, obstetrisyenin muayenesinin ardından, anastezi uzmanı tarafından ameliyathane şartlarında ve lokal anestezi altında uygulanır. Anne adayına yapılacak işlem kısaca anlatılır, varsa soruları cevaplanır, gerekli kan tahlillerine bakılır ve gebelik sürecinde kullandığı ilaçlar öğrenilir. Her şey doktorun kontrolü altında güvenle gerçekleşir” sözleriyle ağrısız doğumun doktor kontrolü altında gerçekleştiğine dikkat çekti

Ağrısız doğumun avantajları
Ağrısız doğumun avantajları hakkında açıklamalarda bulunan Uzm. Dr. Tahir Güven, “Bu yöntem doğum sürecinde mükemmel bir ağrı kontrolü sağlar ve hastanın doğuma aktif katılımına izin verir. Uygun zamanda uygulandığında doğumu hızlandırır. Psikolojik rahatlama ve kas spazmının çözmesiyle birlikte normal doğum şansınız artar. Uygulamadan sonra yürüyebilirsiniz. Doğum sonrası yorgun, bitkin olmadığınız için bebeğinizi çok daha çabuk kucağınıza alır, hemen besleyebilirsiniz. Doğum kesisi (epizyotomi) açılan durumlarda epizyotominin açılması ve tamiri esnasında duyulan ağrıyı gidermede oldukça etkilidir. Herhangi bir tıbbi nedenle sezaryen gerekliliği olursa aynı kataterden verilen ilaç dozu ve konsantrasyonu ayarlanarak sezaryen için anestezi amacıyla da kullanılabilir” dedi.

Hangi durumlarda uygulanmaz?
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Tahir Güven, ağrısız doğumun uygulanmadığı durumlar hakkında şu açıklamalarda bulundu: “Bu anestezi şekli aktif kanaması, sıvı kaybı, aşırı kanama ya da diğer nedenlere bağlı tansiyonu düşük olan, kullanılacak anestezi maddelerine alerjisi olan, iğnenin batırılacağı bölgede enfeksiyonu, yanığı, nörolojik hastalık şüphesi olan, kafa içi basıncı artmış olan (Beyin tümörü, kanaması vb) hastalıklarda, pıhtılaşmayı önleyici tedavi alanlarda, trombosit sayısı 100 bin altında olan anne adaylarında, akli dengesi bozuk olan veya uygulamayı reddeden anne adaylarında uygulanmaz.”

Tecrübeli hekimler tarafından yapılmalı
"Epidural anestezinin yan etki ve riskleri, tecrübeli bir uzman hekim tarafından uygulandığında, zannedilenin aksine son derece azdır" diyen Güven, “En sık görülen yan etki tansiyon düşüklüğüdür. Bunu önlemek için işlem öncesi sıvı yüklenir ve yakından tansiyon takibi yapılır. Daha nadir görülen riskleri mevcuttur ve tüm bunlar zaten işlem öncesi gebe ve yakınlarına anlatılmaktadır” dedi.

"Ağrısız doğum her kadının hakkı"
Ağrısız ve sağlıklı doğum yapabilmek her kadının en doğal hakkı olduğunu belirten Dr. Güven, “Bu yöntemden daha fazla anne adayının faydalanabilmesi için gerekli bilgilendirme başta kadın doğum uzmanları ve anestezi uzmanları olmak üzere ilgili herkesin yoğun çabalarına bağlıdır. Ülkemizde artan sezaryen oranları nedeniyle son yıllarda normal doğum daha fazla teşvik edilmektedir. Bu nedenle epidural yöntemin daha fazla kullanılması gerektiğini düşünmekteyim. Tüm anne adaylarına ağrısız bir doğum ve aileleriyle geçirecekleri sağlıklı ve güzel günler dilerim” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Güneş'te Dünya'dan büyük leke görüntülendi
YEREL HABERLER Güneş'te Dünya'dan büyük leke görüntülendi
Perfüzyon cihazı kullanılarak yapılan nakillerle sağlıklarına kavuştular
YEREL HABERLER Perfüzyon cihazı kullanılarak yapılan nakillerle ...
2021 takviminde yer alan Antalya yemeğini hem pişirdi, hem anlattı
YEREL HABERLER 2021 takviminde yer alan Antalya yemeğini hem ...
539 yıl önceki depremin yıktığı Patara Deniz Feneri'ne deprem önlemi
YEREL HABERLER 539 yıl önceki depremin yıktığı Patara Deniz ...
Hastasının son isteğini yerine getirdiğini, kendisi de koronayı yenince öğrendi
YEREL HABERLER Hastasının son isteğini yerine getirdiğini, kendisi ...
Sağanak yağışta su basan evi ağlattı Eşiyle birlikte 1,5 ay önce taşındığı bodrum kattaki evini su basan kadın gözyaşlarına hakim olamadı Kemer'de bazı bodrum katları su bastı eşyalar kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Sağanak yağışta su basan evi ağlattı Eşiyle birlikte ...
Antalya'yı sağanak vurdu (5)
YEREL HABERLER Antalya'yı sağanak vurdu (5)
Antalya'da hortum seraları vurdu Hortum sırasında serada olan kadın: " Canımı zor kurtardım" Sağanak yağmur ve hortum Kumluca'da seralara zarar verdi
YEREL HABERLER Antalya'da hortum seraları vurdu Hortum sırasında ...
Antalya'da araç sürücülerinin kısıtlama öncesi suyla dolu yol imtihanı Sağanak yağmurla birlikte yoğunlaşan trafik durdu, otobüslerin içi suyla doldu Antalya yağmura teslim oldu, kısıtlama öncesi vatandaşlar zor anlar yaşadı
YEREL HABERLER Antalya'da araç sürücülerinin kısıtlama öncesi suyla ...
Polis eşlerinden ihtiyaç sahibi öğrencilere destek
YEREL HABERLER Polis eşlerinden ihtiyaç sahibi öğrencilere destek
Sağanakta araçlar mahsur kaldı, ekipler teyakkuza geçti
YEREL HABERLER Sağanakta araçlar mahsur kaldı, ekipler teyakkuza ...
Antalya'yı sağanak vurdu (4)
YEREL HABERLER Antalya'yı sağanak vurdu (4)
Antalya'yı sağanak vurdu/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Antalya'yı sağanak vurdu/ Ek fotoğraflar
Antalya'yı sağanak vurdu (3)
YEREL HABERLER Antalya'yı sağanak vurdu (3)
Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
YEREL HABERLER Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
Antalya’da yollar göle döndü, sürücüler araçlarında mahsur kaldı Kentte kuvvetli sağanak sonrası yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle birçok araç mahsur kaldı Araç sürücüleri ile çekici sürücüleri arasında kurtarma pazarlığı yaşandı
YEREL HABERLER Antalya’da yollar göle döndü, sürücüler araçlarında ...
Fraport TAV Antalyaspor - Atakaş Hatayspor maçı yarına ertelendi (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Atakaş Hatayspor maçı ...
Antalyaspor - Hatayspor maçı yağmur sebebiyle ertelendi Karşılaşma yarın saat 19.00'da yapılacak
YEREL HABERLER Antalyaspor - Hatayspor maçı yağmur sebebiyle ...
Fraport TAV Antalyaspor - Atakaş Hatayspor maçı yarına ertelendi
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Atakaş Hatayspor maçı ...
Antalya'yı sağanak vurdu (2)
YEREL HABERLER Antalya'yı sağanak vurdu (2)
(son dakika) Fraport TAV Antalyaspor - Atakaş Hatayspor maçı için hakem kararı bekleniyor 
YEREL HABERLER (son dakika) Fraport TAV Antalyaspor - Atakaş ...
Fraport TAV Antalyaspor - Atakaş Hatayspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Atakaş Hatayspor ...
Yılbaşı öncesi alkollü içki satış yerleri denetlendi
YEREL HABERLER Yılbaşı öncesi alkollü içki satış yerleri denetlendi
Antalya’da sağanak hayatı olumsuz etkiledi Yollar göle döndü, bazı apartmanların bodrum katlarını su bastı
YEREL HABERLER Antalya’da sağanak hayatı olumsuz etkiledi Yollar ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X