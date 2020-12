'Prenses doğum'la ağrısız doğum mümkün

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Tahir Güven, “Normal doğum eyleminde ağrıyı tolere edemeyen gebelerimiz için oldukça konforlu olan halk arasında da 'prenses doğum' olarak bilinen Epidural Analjezi yöntemi, doğum sürecinde mükemmel bir ağrı kontrolü sağlar ve hastanın doğuma aktif katılımına izin verir” dedi.

Normal doğumun yaşamın fizyolojik süreçlerinden birisi olduğuna dikkat çeken Alanya Anadolu Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Tahir Güven, “Doğum ağrısı, kendine has özellikleri olan çok yönlü bir ağrıdır ve genellikle anne adayları tarafından çok şiddetli olarak algılanır. Pek çok kadın için hayatlarında yaşadıkları en şiddetli ağrıdır. Doğum sancısı, annenin gereksiz yere acı çekmesine, fizyolojik stres yaşamasına ve annenin yorgun düşmesine neden olur. Normal doğum eyleminde ağrıyı tolere edemeyen gebelerimiz için oldukça konforlu olan halk arasında da prenses doğum olarak bilinen Epidural Analjezi yöntemi uygulanmaktadır. Bu yöntem doğumun olumsuz taraflarını devre dışı bırakarak annenin pozitif ve ağrısız bir doğum deneyimi yaşamasını mümkün kılar. Normal doğum için başka farklı yöntemler olmasına karşın en çok tercih edilen, en etkili, en güvenli ve en sık kullanılan yöntem Epidural ağrısız doğum tekniğidir” dedi.



Her şey doktor kontrolünde

"Epidural doğuma, kadın doğum uzmanı, anne adayı ve anestezi uzmanı birlikte karar vermelidir" diyen Dr. Güven, “Epidural Kateter anne adayının normal doğum eylemi başladıktan sonra, obstetrisyenin muayenesinin ardından, anastezi uzmanı tarafından ameliyathane şartlarında ve lokal anestezi altında uygulanır. Anne adayına yapılacak işlem kısaca anlatılır, varsa soruları cevaplanır, gerekli kan tahlillerine bakılır ve gebelik sürecinde kullandığı ilaçlar öğrenilir. Her şey doktorun kontrolü altında güvenle gerçekleşir” sözleriyle ağrısız doğumun doktor kontrolü altında gerçekleştiğine dikkat çekti



Ağrısız doğumun avantajları

Ağrısız doğumun avantajları hakkında açıklamalarda bulunan Uzm. Dr. Tahir Güven, “Bu yöntem doğum sürecinde mükemmel bir ağrı kontrolü sağlar ve hastanın doğuma aktif katılımına izin verir. Uygun zamanda uygulandığında doğumu hızlandırır. Psikolojik rahatlama ve kas spazmının çözmesiyle birlikte normal doğum şansınız artar. Uygulamadan sonra yürüyebilirsiniz. Doğum sonrası yorgun, bitkin olmadığınız için bebeğinizi çok daha çabuk kucağınıza alır, hemen besleyebilirsiniz. Doğum kesisi (epizyotomi) açılan durumlarda epizyotominin açılması ve tamiri esnasında duyulan ağrıyı gidermede oldukça etkilidir. Herhangi bir tıbbi nedenle sezaryen gerekliliği olursa aynı kataterden verilen ilaç dozu ve konsantrasyonu ayarlanarak sezaryen için anestezi amacıyla da kullanılabilir” dedi.



Hangi durumlarda uygulanmaz?

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Tahir Güven, ağrısız doğumun uygulanmadığı durumlar hakkında şu açıklamalarda bulundu: “Bu anestezi şekli aktif kanaması, sıvı kaybı, aşırı kanama ya da diğer nedenlere bağlı tansiyonu düşük olan, kullanılacak anestezi maddelerine alerjisi olan, iğnenin batırılacağı bölgede enfeksiyonu, yanığı, nörolojik hastalık şüphesi olan, kafa içi basıncı artmış olan (Beyin tümörü, kanaması vb) hastalıklarda, pıhtılaşmayı önleyici tedavi alanlarda, trombosit sayısı 100 bin altında olan anne adaylarında, akli dengesi bozuk olan veya uygulamayı reddeden anne adaylarında uygulanmaz.”



Tecrübeli hekimler tarafından yapılmalı

"Epidural anestezinin yan etki ve riskleri, tecrübeli bir uzman hekim tarafından uygulandığında, zannedilenin aksine son derece azdır" diyen Güven, “En sık görülen yan etki tansiyon düşüklüğüdür. Bunu önlemek için işlem öncesi sıvı yüklenir ve yakından tansiyon takibi yapılır. Daha nadir görülen riskleri mevcuttur ve tüm bunlar zaten işlem öncesi gebe ve yakınlarına anlatılmaktadır” dedi.



"Ağrısız doğum her kadının hakkı"

Ağrısız ve sağlıklı doğum yapabilmek her kadının en doğal hakkı olduğunu belirten Dr. Güven, “Bu yöntemden daha fazla anne adayının faydalanabilmesi için gerekli bilgilendirme başta kadın doğum uzmanları ve anestezi uzmanları olmak üzere ilgili herkesin yoğun çabalarına bağlıdır. Ülkemizde artan sezaryen oranları nedeniyle son yıllarda normal doğum daha fazla teşvik edilmektedir. Bu nedenle epidural yöntemin daha fazla kullanılması gerektiğini düşünmekteyim. Tüm anne adaylarına ağrısız bir doğum ve aileleriyle geçirecekleri sağlıklı ve güzel günler dilerim” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.