Pandemide AEDAŞ’ta online işlemlerin payı yüzde 80’e ulaştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pandemide AEDAŞ’ta online işlemlerin payı yüzde 80’e ulaştı

İHA

Pandemide AEDAŞ’ta online işlemlerin payı yüzde 80’e ulaştı

Covid19 salgınında müşterilerine uzaktan erişim hizmeti sunan şirketler öne çıkarken AEDAŞ’ta da online işlemlerin payı her geçen gün artıyor. AEDAŞ’ta online işlemlerin payı pandemi döneminde 20 puan artarak yüzde 80’lere ulaştı.
Dünyayı sarsan Covid19 salgınıyla birlikte dijital platformların kullanımı hızla artarken elektrik tüketicileri online hizmetlere yöneldi. Güçlü bir dijital altyapısı bulunan Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin (AEDAŞ) online hizmetlerine olan talepte de pandemi döneminde ciddi bir artış yaşandı. AEDAŞ’ın toplam işlemleri içinde online işlemlerin oranı Ocak 2020’de yüzde 60 iken bu rakam Ekim 2020’de yüzde 80’lere çıktı.
2017 yılında Enerji Talep Sistemi (ETS) olarak ifade edilen online sistemi devreye aldıklarını vurgulayan AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, “2019’dan itibaren yeni abonelik süreçlerinin tüm basamaklarını yani proje onay, bağlantı görüşü, dağıtım bağlantı anlaşması imzalanma süreci, tesisat kontrol ve geçici kabulleri, ETS üzerinden yürütmeye başladık. Dolayısıyla pandemi sürecinden önce de yeni abonelik işlemlerini ETS üzerinden yürüttüğümüz için Müşterilerimiz herhangi bir sıkıntı yaşamadı. ETS sistemi bu süreçte ciddi anlamda işlerimizi kolaylaştırdı” diye konuştu.

Başvuru ve talepler eposta üzerinden alındı
Pandemi döneminde fen adamlarının şirket çalışanları ile yüz yüze gelmeden taleplerini ve başvurularını yapabilmeleri için konusuna göre özel eposta adresleri oluşturulduğunu söyleyen Müdüroğlu, “Başvurular ve talepler bu epostalar üzerinden alındı ve yine dönüşler eposta üzerinden yapıldı. Bu şekilde hem işletmelerdeki müşteri trafiğinin önüne geçildi hem de müşteri memnuniyeti sağlanmış oldu. Dolayısıyla Ocak 2020’de toplam işlemlerimiz içerisinde online işlemlerin payı yüzde 60 seviyesinde iken bu oran Ekim 2020 itibarı ile yüzde 80 seviyelerine ulaştı. Bu sırada müşterilerimiz Twitter’daki AEDAŞ Destek hesabımızı ve WhatsApp ihbar hattımızı da çok daha aktif kullandı” değerlendirmesinde bulundu.

Yılda 65 bin yeni abone
Antalya, Burdur ve Isparta’da 2.2 milyon aboneye hizmet veren AEDAŞ’a yılda yaklaşık 65 bin yeni abone geliyor. Şirket bu yeni abonelik süreçlerini ETS ve kayıtlı fen adamları üzerinden yürütüyor. Abonelerin neredeyse tamamı işlemlerini fen adamları üzerinden online olarak gerçekleştiriyor ve bu ciddi bir süre avantajı sağlanıyor. Fiziki olarak bir projeyi onaylatmak yaklaşık yedi gün sürerken işlemin online yapılması durumunda bu süre üç güne iniyor. AEDAŞ’ın online kanalından yapılan işlemler arasında ‘proje onayı, bağlantı görüşü ve dağıtım bağlantı anlaşması imzalanması’ ilk üçte yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Madde bağımlısı oğlu evi ateşe verdi, baba kriz geçirdi
YEREL HABERLER Madde bağımlısı oğlu evi ateşe verdi, baba kriz ...
'Yeşil altın' olarak biliniyor, litresi 250 liradan satılıyor Kozmetik ve gıda endüstrisinde kullanılan avokado yağı yok satıyor Endüstri mühendisi bir müşterisi için üretti, talep patladı
YEREL HABERLER 'Yeşil altın' olarak biliniyor, litresi 250 liradan ...
'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü: "Avratla kavga ettim kapıyı vurup çıktım" Kısıtlama saatinde yakalandı, bekçilere "Kurtar beni toprağım" diye yalvardı
YEREL HABERLER 'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü: "Avratla kavga ...
Antalya'da sağanağın zararı büyük
YEREL HABERLER Antalya'da sağanağın zararı büyük
Evini ateşe veren madde bağımlısı genç, faciaya neden oluyordu Oğlu evini yakan emekli öğretmen baba isyan etti: "Evi oğlum yaktı. Ona bakmak zorunda değilim" Anne ve babasına öfkelenip odasını ateşe verdiği belirtilen madde bağımlısı genç, az kalsın apartmanı yakıyordu Daireden yayılan dumanlar apartmanı kaplarken, binadakiler tahliye edildi
YEREL HABERLER Evini ateşe veren madde bağımlısı genç, faciaya neden ...
'Prenses doğum'la ağrısız doğum mümkün
YEREL HABERLER 'Prenses doğum'la ağrısız doğum mümkün
Güneş'te Dünya'dan büyük leke görüntülendi
YEREL HABERLER Güneş'te Dünya'dan büyük leke görüntülendi
Perfüzyon cihazı kullanılarak yapılan nakillerle sağlıklarına kavuştular
YEREL HABERLER Perfüzyon cihazı kullanılarak yapılan nakillerle ...
2021 takviminde yer alan Antalya yemeğini hem pişirdi, hem anlattı
YEREL HABERLER 2021 takviminde yer alan Antalya yemeğini hem ...
539 yıl önceki depremin yıktığı Patara Deniz Feneri'ne deprem önlemi
YEREL HABERLER 539 yıl önceki depremin yıktığı Patara Deniz ...
Hastasının son isteğini yerine getirdiğini, kendisi de koronayı yenince öğrendi
YEREL HABERLER Hastasının son isteğini yerine getirdiğini, kendisi ...
Sağanak yağışta su basan evi ağlattı Eşiyle birlikte 1,5 ay önce taşındığı bodrum kattaki evini su basan kadın gözyaşlarına hakim olamadı Kemer'de bazı bodrum katları su bastı eşyalar kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Sağanak yağışta su basan evi ağlattı Eşiyle birlikte ...
Antalya'yı sağanak vurdu (5)
YEREL HABERLER Antalya'yı sağanak vurdu (5)
Antalya'da hortum seraları vurdu Hortum sırasında serada olan kadın: " Canımı zor kurtardım" Sağanak yağmur ve hortum Kumluca'da seralara zarar verdi
YEREL HABERLER Antalya'da hortum seraları vurdu Hortum sırasında ...
Antalya'da araç sürücülerinin kısıtlama öncesi suyla dolu yol imtihanı Sağanak yağmurla birlikte yoğunlaşan trafik durdu, otobüslerin içi suyla doldu Antalya yağmura teslim oldu, kısıtlama öncesi vatandaşlar zor anlar yaşadı
YEREL HABERLER Antalya'da araç sürücülerinin kısıtlama öncesi suyla ...
Polis eşlerinden ihtiyaç sahibi öğrencilere destek
YEREL HABERLER Polis eşlerinden ihtiyaç sahibi öğrencilere destek
Sağanakta araçlar mahsur kaldı, ekipler teyakkuza geçti
YEREL HABERLER Sağanakta araçlar mahsur kaldı, ekipler teyakkuza ...
Antalya'yı sağanak vurdu (4)
YEREL HABERLER Antalya'yı sağanak vurdu (4)
Antalya'yı sağanak vurdu/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Antalya'yı sağanak vurdu/ Ek fotoğraflar
Antalya'yı sağanak vurdu (3)
YEREL HABERLER Antalya'yı sağanak vurdu (3)
Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
YEREL HABERLER Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
Antalya’da yollar göle döndü, sürücüler araçlarında mahsur kaldı Kentte kuvvetli sağanak sonrası yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle birçok araç mahsur kaldı Araç sürücüleri ile çekici sürücüleri arasında kurtarma pazarlığı yaşandı
YEREL HABERLER Antalya’da yollar göle döndü, sürücüler araçlarında ...
Fraport TAV Antalyaspor - Atakaş Hatayspor maçı yarına ertelendi (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Atakaş Hatayspor maçı ...
Antalyaspor - Hatayspor maçı yağmur sebebiyle ertelendi Karşılaşma yarın saat 19.00'da yapılacak
YEREL HABERLER Antalyaspor - Hatayspor maçı yağmur sebebiyle ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X