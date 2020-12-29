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Sel, dağdan getirdiği molozları seraların içine bıraktı Akşam yaşanan hortum ve selin bıraktığı hasar gündüz ortaya çıktı

İHA

Sel, dağdan getirdiği molozları seraların içine bıraktı Akşam yaşanan hortum ve selin bıraktığı hasar gündüz ortaya çıktı

Antalya'da dün akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur dolu ve hortum Kumluca ilçesinde seralarda hasara neden oldu. Kumluca ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde hortum seraları yıktı. Bazı seralarında plastik örtülerini yırttı. Gece yaşanan olayın hasarı gündüz ortaya çıktı.
Sarıcasu Mahallesi'nde ise aşırı yağıştan oluşan sel dağlardan getirdiği taş ve toprakları seraların içine biriktirdi. Sarıcasu Mahallesi'nde dolu bazı seraların içine kadar girerek dolu yığınları oluşturdu. Sel suları içinden geçen seraların içindeki ürünler zarar gördü. Afetten zarar gören çiftçiler, bu şekilde yağışı daha önce hiç görmediklerini, canlarını zor kurtardıklarını söylediler.
Recep Özdeş, yağmurla beraber dolu ve fırtınanın geldiğini ve selin seranın içinden geçtiğini söylerken, Salih Karatekin (66), "Bu yaşa kadar böyle bir şey görmedim. Göz gözü görmüyordu. Görüş derecesi 1 metreye kadar indi. Metrekareye 100 – 150 kilogram yağmur yağdı. Sel, dolu ile birlikte geldi" dedi. Üretici Cemali Bilkay, fırtına ve yağmurun akşam ezanından önce bölgeyi vurduğunu belirterek çok şiddetli olduğunu ve göz gözü görmediğini kaydetti. Selin dağdaki taşı toprağı seranın içine doldurduğunu söyleyen Bilkay, gördüğü manzarayla ilk kez karşılaştığını ifade etti.

Kapıya naylon (plastikÖrtü) topunu koymasaydık, kurtulamayacaktık
Döne Bilkay(35) ise canlarını kurtardıklarına şükrettiklerini belirterek evde mahsur kaldıklarını anlattı. Bilkay, "Gidecek yer bulamadık çocuğum ağlamaya başladı. Arabaya binelim dedik binemedik. Kaçacak yer aradık” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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