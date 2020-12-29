Aşı gönüllüsü Rektör Özkan: Yüzde 60'ımız aşı olmazsa savaşma şansımız yok



Mehmet ÇINARAslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ÇİN aşısını gönüllü olarak ilk yaptıran isimler arasında yer alan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Yüzde 60'ımız eğer aşı olmaz ise, bununla savaşma şansımız yok. Ben aşıya güveniyorum. Ya aşı olacağız ya kovid olacağız" dedi.

Çin'den getirilen, Sinovac firmasının testlerine gönüllü katılıp, aşıyı Türkiye'de ilk yaptıranlar arasında bulunan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, aşı karşıtları veya aşıya karşı güvensizliği olanlara seslendi. Daha önce, yaptırdığı 2 dozun ardından antikorlarının çok yüksek seviyede olduğunu açıklayan Prof. Dr. Özkan, "Ben ilk gönüllüydüm, hatta Faz3'e girerken gönüllü olmam gerektiğini düşündüm. Sonuçta bir şeyi buraya getirtiyorsunuz ve siz olmuyorsunuz, bu çok da vicdana uygun değil. Bu anlamda çok iyi hissediyorum kendimi. İki doz aşı yapıldı ama Faz3 hala devam ediyor, kırılmadı. Faz3 kırıldıktan sonra kime aşı denk geldi kimin antikoru var, bunu daha iyi göreceğiz. Ama Endonezya'dan aldığımız bilgilerde aşının çok güvenli olduğu, çok ciddi yan etkilerinin olmadığı. Bizde de gördüğümüz kadar çok ciddi miktarda yan etkimiz yok. O güzel bir şey" dedi.

'YA AŞI OLACAĞIZ YA COVID'

Aşı karşıtlığı veya güvensizliğine ilişkin değerlendirmede bulunan Rektör Özkan, "Yeni olan her şeye insanoğlu bir şekilde uzak mesafe koyabiliyor bazen. Ben bunu doğal karşılıyorum. Ama insanlar gerçeği gördükçe buna ısınacak ve bir süre sonra bence aşı karşıtlığından sonra aşıyı bulma savaşına girecek. Ben sürecin en kısa zamanda bu yönde evrileceğini düşünüyorum. Ben aşı olduğum için bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim, şu anda sadece çocuklara yapamıyoruz. Çocuklar dışında bence bütün gruplar Sağlık Bakanlığı ve firmanın endikasyon koyduğu herkesin olması gerekiyor. Çünkü yüzde 60'ımız eğer olmaz ise bununla savaşma şansımız yok. Ben aşıya da güveniyorum. Ya aşı olacağız ya kovid olacağız" diye konuştu.

300 GÖNÜLLÜ

Aşıyla ilgili hastane yetkililerinden yapılan bilgilendirmede ise şu anda 300 gönüllünün katıldığı, bir kısmının ikinci doz aşılarının da yapıldığı belirtildi. Rektör Özkan ve Prof. Dr. Ömer Özkan ilk dozu olduktan sonra çok ciddi talep oluştuğu da belirtilen açıklamada, "Çok ciddi bir yan etki görmedik. Bir sorun da yaşamadık, son derece güzel çalışmalarımız hala yürüyor" denildi.

ACİL SERVİS BAŞVURULARI AZALDI

Koronavirüs vaka sayılarıyla ilgili bilgi veren Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Ender Terzioğlu, acil servislere başvuruların azaldığını belirterek, özellikle izolasyon önlemlerinden sonra bariz bir azalma olduğunu açıkladı. Doğal olarak hastane yatışları ve yoğun bakım ihtiyacı olan hasta sayısının da azaldığını kaydeden Prof. Dr. Terzioğlu, "Sistemi en çok zorlayan şeylerden bir tanesi çok fazla hastanın olup, çok fazla yoğun bakım ihtiyacı hasta olması. Yoğun bakım yatakları tüm ülkelerde belli sayıda oluyor. Teknolojik cihazlar olması nedeniyle bu zorlanma da doğal olarak azalıyor, bu önlemler neticesinde. Bizim yoğun bakım ünitelerimiz de büyük ölçüde rahatladı. Bizde de çok bariz rahatlama oldu" dedi.

MASKE-MESAFE ÖNLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Prof. Dr. Terzioğlu, şu uyarıda bulundu;

"Vatandaşlarımızın bilmesi gereken şey bu hastalığın enfeksiyonunun daha çok temasla olduğu. O yüzden maske ve mesafenin korunmaya devam edilmesi gerektiği, aşı olsanız bile buna devam etmeniz zorunluluğu olduğu, yani belli bir aşı belli bir sayıda ünite gerçekleştikten sonra yine tabi Sağlık Bakanlığı'mızın önerileriyle bu önlemlerin kaldırılabileceği, o güne kadar mutlaka bunlara hep beraber çok dikkat etmemiz gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Bu bilinçte olursak bu enfeksiyonu hep beraber millet olarak yenebileceğimizi düşünüyorum."DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINARAslı DURAN

2020-12-29 12:38:13



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