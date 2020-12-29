Alanya’da ağaca çarpan motosikletli genç öldü

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Antalya’nın Alanya ilçesinde motosikletiyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarpan ve ağır yaralanan 27 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Kızlarpınarı Mahallesi Tatiş Sokak üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan Şevket Cantay Yücel’in yönetimindeki 07 N 1233 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, ağaca çarptı. Ağır yaralanan sürücü Yücel, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürüldü. Talihsiz genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Yücel’in cenazesi, hastane morgunda nöbetçi savcı ve polis tarafından yapılan incelemenin ardından ailesine teslim edildi. Yücel’in cenazesi memleketi İstanbul’da toprağa verileceği öğrenildi.

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