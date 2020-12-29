Kepez Balık Pazarı ve Organik Pazar’ın temeli atılıyor 12 bin 500 metrekarelik alan içerisinde balık restoranları ile satış tezgahları olacak

Kepez Belediyesi’nin eski Dokuma Fabrikası arazisinde 12 bin 500 m2’lik alan içerisinde balık restoranları ile satış tezgahlarının olacağı ‘Kepez Balıkçılar Çarşısı’ ve doğal ürünlerin satılacağı ‘Organik Pazar’ın temeli 30 Aralık 2020 Çarşamba günü atılıyor. Covid 19 tedbirleri nedeniyle sadece belediye bürokratlarının minimum katılımıyla gerçekleştirilecek olan temel atma törenini vatandaşlar belediyenin kurumsal ve Başkan Hakan Tütücü’nün sosyal medya hesabından canlı olarak takip edebilecekler.



Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 3. dönemi için vaat ettiği 123 projesinden biri olan Kepez Balık Pazarı ile Organik Pazarı da ilçesine kazandırıyor. Eski Dokuma Fabrikası arazisinde 12 bin 500 m2’lik alan içerisinde balık restoranları ile satış tezgahlarının olacağı ‘Kepez Balıkçılar Çarşısı’ ve doğal ürünlerin satılacağı ‘Organik Pazar’ın temeli törenle atılacak. 30 Aralık 2020 Çarşamba günü saat 12.00’da yapılacak temel atma töreni Covid 19 tedbirleri kapsamında minimum katılımla gerçekleştirilecek. Sadece az sayıda belediye personelinin katılacağı temel atma törenini vatandaşlar www.kepezbld.gov.tr yada Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün (HakanTutuncu07 ) sosyal medya hesabı facebok üzerinden canlı olarak izleyebilecekler.



Biz çalıştıkça Kepez kazanıyor

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, resmi temel atma töreni öncesi ‘Kepez Balıkçılar Çarşısı’ ve doğal ürünlerin satılacağı ‘Organik Pazar’ alanındaki şantiye çalışmalarını inceledi. Hizmet çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Tütüncü, “Antalya Balık Pazarı’nın temelini attık. Şantiyemiz hızla yükseliyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu korona günlerinde arkadaşlarımız heyecanla çalıştılar. Biz çalıştıkça Kepez kazanıyor. Burası Antalya'nın balık tüketimini doğrudan tesir edecek çok önemli noktalardan birisi. Balık hepimiz için çok faydalı olduğunu tarif etmeyi gerektirmeyecek, anlatmayı konuşmayı gerektirmeyecek kadar önemli bir besin. Sağlıklı bir yaşam için balığın daha fazla tüketilmesi bir zorunluluk, bir ihtiyaç. Bu ihtiyacın giderilebileceği çeşitli taleplere cevap verebilecek, aynı anda çok farklı taleplere cevap verebilecek mekanları barındıran Antalya'da bir balık pazarı maalesef yoktu. Bu eksikliği giderecek bir pazar olması açısından Antalya'nın Kepez Belediyesi'nin yapmış olduğu bu balık pazarı önemli bir ihtiyaca cevap verecek olması bakımından çok önemli. Bunun yanında burada sembolik yapılar, Antalya'nın en küçük camisi, çok da güzel bir organik pazar da burada var olacak. Bir anlamda organik ürünler satan bir halk pazarı , 7 gün açık olan bir halk pazarı olacak. Fabrikalar Mahallesi’nin en önemli taleplerinden bir tanesi de bir semt pazarına kavuşmasıydı. Uzun bir süredir istiyorlardı. Fabrikalar Mahallesi sakinlerine biz sadece haftada bir gün kurulacak değil, haftada her gün satış yapacak, haftada her gün hemşerilerimize mahallemize hizmet edecek güzel de bir pazarı kazandırmış olduk. Biz çalıştıkça Kepez kazanıyor, biz çalıştıkça Antalya kazanıyor. “dedi.



Mimarisi balıksırtında

Çarşının mimarisi de çok özel olarak hazırlandı. Balıksırtına benzer mimari çizgilerine sahip çarşının dekorasyonunda çini sanatı da kullanılacak. 5 bin 467 m2 inşaat alanından oluşan balıkçılar çarşısında çeşitli büyüklükte 6 adet balıkçı restoranı, 1 adet kafe, 1 adet alakart restoran ile 6 adet balık satış tezgâhı olacak. Organik Pazar da çeşitli büyüklükte 18 adet dükkan ile 18 adet satış tezgâhı bulunacak. Antalyalılar için önemli bir buluşma noktası olacak çarşıda 7 bin m2 büyüklüğünde otopark ile 105 m2 cami de hizmet verecek.

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