Döşemealtı'nda asgari ücret 3 bin 401 TL oldu

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, 2021 yılı Ocak ayı itibarıyla en düşük personel maaşını 3 bin 401 TL olarak açıkladı. İşçinin yüzünü güldüren karar Döşemealtı Belediyesi’nde sevinçle karşılandı.

Asgari Ücreti Tespit Komisyonu, milyonlarca çalışan için 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıkladı. Döşemealtı Belediye Başkanı Genç, iki ay önce DİSK’e bağlı Genelİş Sendikası’yla yapılan Toplu Sözleşmede 3 bin 100 TL’ye yükseltilen en düşük personel maaşına 301 lira daha zam yaparak 3 bin 401 TL’ye yükseltti.



Yeni yıl müjdesi

Tüm Dünyayı etkisi altına alan COVİD19 Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik olarak zor bir süreçten geçildiğini söyleyen Başkan Genç, “Bu zor dönemde birlikte ilçemiz için gece gündüz çalışan mesai arkadaşlarıma yeni yıl öncesi bu müjdeyi vermek istedim. 1 Temmuz itibariyle geçerli olan ve 2 ay önce imzaladığımız sendika toplu iş sözleşmesiyle en düşük personel maaşımızı 3 bin 100 liraya yükselttik” dedi.

Başkan Genç sözlerini şöyle sürdürdü: “Asgari Ücret tespit komisyonunun kararının ardından en azından biz sosyal demokrat belediyecilik gereği işçinin hakkını vermek adına bu rakama 301 TL daha ekleyerek 1 Ocak 2021 itibariyle geçerli olacak şekilde 3 bin 401 liraya yükselttik. Tüm çalışma arkadaşlarıma hayırlı olmasını dileyerek ilçemiz Antalyamız ve tüm ülkemiz için 2021 yılının sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yıl olmasını diliyorum.”

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