Kepez yeşil alanda altın yıllarını yaşıyor 2020’de 23 parkla 80 bin metrekare yeşil alan üretildi

Kepez Belediyesi, pandemi dönemindeki kısıtlamalara rağmen 2020’de inşa ettiği 23 parkla 80 bin metrekare yeşil alan üretti. Başkan Hakan Tütüncü de, 2020’de yeşil alan yatırımında en önemli başarılarının, Kepez’e 540 bin m2 tarım arazisi kazandırmaları olduğunu söyledi.



Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, başlatılan yeşil seferberliği kapsamında 2020’de elinin değdiği her yeri yeşillendirdi. İlçenin dört bir yanına yüzlerce zeytin, portakal ağacı ile binlerce çalı bitkisi diken Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 12 mahallede 23 park inşa etti. Mülkiyet sorunlarından dolayı uzun yıllar atıl halde kalan kamu alanlarını bu yıl da yeşillendirmeye devam eden Kepez Belediyesi, bu kapsamda Şafak Mahallesi’nde, uzun yıllar moloz alanı olarak kullanılan 37 bin m2 araziyi portakal bahçesine dönüştürdü. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, hizmete açılan bulvarları da, diktiği zeytin, portakal ağaçları ve zakkum bitkisiyle yeşil yol haline getirdi.



Kepez’e 2020’de 80 bin metrekare yeşil alan

Son 12 yılda 3 milyon 229 bin metrekare yeşil alan üreten Kepez Belediyesi, bu rakama, 2020’de yaptığı yeşil alan yatırımlarıyla 80 bin metrekare daha ilave etti.

Kepez Belediyesi’nin, yeşil alan hizmetinde 2020’de yaptığı en önemli işlerden biri de Kirişçiler Mahallesi’nde 200 dönüm arazide gerçekleştirdiği Antalya Orman Çiftliği Projesi ile 540 bin metrekare alana buğday ekmesi oldu.



Kepez’e 12 yılda 3 milyon 229 bin metrekare yeşil alan

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, 2020 yeşil alan yatırımlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, Kepez'in hizmette altın yıllarını yaşadığını söyledi.

Kepez’de yaşayan güzel insanlar için çalışmaya ve üretmeye devam ettiklerini belirten Başkan Tütüncü, açıklamasında şunları kaydetti: “Her şeyden evvel ekibimizde heyecan, işbirliği ve yüksek vizyonları gerçekleştirme motivasyonu var. Böyle olunca da önemli başarılar arka arkaya geliyor. Yeni yeşil alanlar üretmede ve çevreci belediyeciliğe katkılar sağlamada önemli başarılara imza attık. 12 yılda 3 milyon 229 bin metrekare yeni yeşil alan üretmiş olmanın mutluluğu içerisindeyiz. 600'den fazla semt parkı, 6 tane temalı park ve mahallelerimizde atıl olan alanların yeşillendirilmesi gibi önemli çalışmalar yaptık.”



Pandemiye rağmen 23 park inşa edildi

Başkan Tütüncü, 2020 yılının yeşil alan yatırımında verimli geçtiğini hatırlatarak, “2019'da, toplumsal motivasyonu oluşturma, yaşadığımız şehri insan doğasına daha uygun hale getirmek amacıyla yeşil seferberliği adında yeni bir çalışma başlatmıştık. Bu konudaki çalışmalarımıza 2020 yılında, yaşadığımız pandemi sürecine rağmen heyecanla devam ettik. Kepez’imize, bu yıl 80 bin metrekareden fazla yeni yeşil alan kazandırırken, 23 yeni park yaptık.”ifadesini kullandı.



“540 bin metrekare araziye buğday ektik”

“Ama bence 2020 yılının Kepez'in yeşil belediyeciliği, çevreci belediyeciliği adına en önemli çalışma başlığı tarıma yeni bir farkındalığın oluşturulmasıydı.” diyen Tütüncü, sözlerini şöyle sürdürdü: “Antalya Orman Çiftliği’mizin, bu yıl içerisinde tamamlanması, orada oluşturulan fikrin hemşehrilerimizle paylaşılması ve bu fikrin var edilmesi için de gerekli çalışmaların yapılması önemli bir başarıydı. 500 bin metrekarelik bir buğday ekimi yaptık. Tarıma farklı bir özel bir farkındalık kazandırdık. Şimdi ektiğimiz alana 40 bin metrekarelik bir alan daha ekledik. Toplamda 540 bin metrekarelik bir tarım alanı kazanmış olduk. Atıl haldeki alanları tarıma kazandırmak da, 2020 yılındaki en önemli başarılarımızdandı.”



“Daha çok yeşil alan üreteceğiz”

Başkan Hakan Tütüncü, açıklamasını, “3 milyon 250 bin metrekarelik yeni yeşil alan miktarımızı daha da artıracağız. Hemşerilerimize, doğa ile buluşabilecekleri yeni alanları üretmeye devam edeceğiz. Tutkuyla, heyecanla ve büyük bir motivasyon çalışan Kepez ekibi ile gurur duyduğumu bir kez daha ifade etmek istiyorum. 2021 yılı daha yeşil belediyeciliğin, daha çok çevreci belediyeciliğin Kepez'de sahnelendiği bambaşka bir yıl olacak” sözleriyle tamamladı.

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