Antalya'da sağanağın zararı büyük (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da sağanağın zararı büyük (2)

DHA

Antalya'da sağanağın zararı büyük (2)


102 SU BASKINI YAŞANDI, MAHSUR KALAN 85 KİŞİ KURTARILDI
Antalya'da dün öğleden sonra etkili olan ve akşam saatlerinde şiddetini artıran yağmur ve fırtına nedeniyle Kepez, Konyaaltı ilçeleri başta olmak üzere kentin birçok noktasında su baskını yaşandı. Bulvarlardaki alt geçitlerde alt yapı sistemi tıkanınca onlarca araç yollarda kaldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa, Meteoroloji'nin 'Sarı alarm' uyarısı sonrası teyakkuz geçtiklerini belirterek, "Dün akşama doğru şiddetini artıran yağmur sonrası ekiplerimiz 102 noktada su tahliyesi ve kurtarma işlemi yaptı. Araçlarla mahsur kalan 85 vatandaşımız tahliye edildi" dedi.
MENFEZ TIKANDI, MAHALLEYİ SU BASTI
Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi 42 Sokak'ta dün gece yağmur drenaj kanalı tıkanınca sokak gölete döndü. İtfaiye ekipleri market ve işyerlerinde mahsur kalanları botlarla kurtardı. Belediye ekipleri, bugün tıkanan yağmur drenaj kanalını temizledi, sokaktaki sel suları tamamen çekildi. Sokaktaki birçok işyerinin sahibi bu sabah dükkanlarını temizledi.
METREKAREYE 158 KİLOGRAM YAĞIŞ
Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Dr. Mehmet Latif Gültekin, bölgede en fazla yağışın Antalya merkez, Akdeniz Üniversitesi'nde kaydedildiğini belirterek, "Son 24 saatte 158 kilogram yağış düştü. Hafif yağmur bugün de devam edecek. Çarşamba sabahı yağışlı sistem Antalya'yı terk edecek" dedi.
GENÇLER KONYAALTI SAHİLİ'NDE SÖRF YAPTI
Dağlardan gelen yağmur ve sel suları nedeniyle debisi yükselen Boğaçayı'nın denizle buluştuğu noktada, dalgalar oluştu. Konyaaltı Sahili'ne gelen 4 genç, oluşan küçük dalgalarda sörf yapmaya çalıştı. Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı'na bağlı bir bot da olumsuzluklara karşı denizde devriye görevi yaptı.
YAĞMUR, DOLU VE HORTUM BİR ARADA YAŞANDI
Dün akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur, dolu ve hortum Kumluca ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'ndeki çok sayıda seraya zarar verdi. Sarıcasu Mahallesi'nde selin dağlardan getirdiği taş ve topraklar seraların içine doldu, etkili olan dolu ise bazı seraların içine kadar girerek yığınlar oluşturdu. Ürünleri zarar gören çiftçiler ise bu şekilde yağışı daha önce hiç görmediklerini ve canlarını zor kurtardıklarını söyledi.
Recep Özdeş (35), "Yağmurla beraber dolu ve fırtına geldi. Gördüğünüz gibi sel seranın içinden geçti" dedi. Salih Karatekin (66), "Akşamüzeri 17.30 ile akşam ezanı arasında aniden oldu. Böyle bir şey görülmemiştir. Memleketimizde bu yaşa kadar böyle bir şey görmedim. Göz gözü görmüyordu. Görüş 1 metreye kadar indi. Metrekareye 100150 kilogram yağmur yağdı. Aşırı derecede sel geldi. Dolu ile beraber" diye konuştu. Cemali Bilkay (39), "Akşam ezanından önce afet oluştu. Çok şiddetliydi. Göz gözü görmüyordu. Dağdaki taşı toprağı seranın içine doldurdu. Ömrümde böyle bir şey görmedim. İlk defa yaşıyorum böyle bir şey. Dehşet bir şeydi" dedi.
'CANIMIZI ZOR KURTARDIK'
Döne Bilkay (35), "Canımızı kurtardığımıza şükrediyorum. Allah'ımıza binlerce şükür. Evde mahsur kaldık. Çocuğum çok şiddetli ağladı. Dışarı çıkamadık. Çok yağdı. Hayatımızda böyle bir şey hiç görmedik. Yukarıdan güldür güldür geldi. Naylon topunu evin kapısına dayamasak gittiydik. Canımızı zor kurtardık. Gidecek bir yerimiz yok. Arabaya binelim dedik, binemedik. Kaçacak yer aradık" diye konuştu. Mehmet Özdemir de (38), "Dağın suyu seramızın içinden geçti. 1520 dakika çok şiddetli bir yağış oldu" dedi.
ÜRETİCİLER GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI
Serası zarar gören Hatice Kocacık, "Evin içindeydim, komşularım gelip beni kurtardı. Gece çıkamadım, sabah olunca baktım her yer yıkılmış. Sigorta yaptıramadık. 6 dönüm arazimiz yerle bir oldu. 50 bin liralık zararımız var. Bundan başka gelirimiz yok, ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi. Üretici Süleyman Kocacık ise, 1997 yılında yine bir hortum felaketi yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı. Kocacık, "Burada hortum olayları çok oluyor. Seralarımız yerle bir oldu. Yeniden onaracak maddi gücüm yok. En az 200 bin lira zararım var. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Allah bundan kötüsünü göstermesin" diye konuştu.
Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kumluca Ramazan SARIKAYALI
2020-12-29 13:25:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Döşemealtı'nda asgari ücret 3 bin 401 TL oldu
YEREL HABERLER Döşemealtı'nda asgari ücret 3 bin 401 TL oldu
Kepez Balık Pazarı ve Organik Pazar’ın temeli atılıyor 12 bin 500 metrekarelik alan içerisinde balık restoranları ile satış tezgahları olacak
YEREL HABERLER Kepez Balık Pazarı ve Organik Pazar’ın temeli ...
Alanya’da ağaca çarpan motosikletli genç öldü
YEREL HABERLER Alanya’da ağaca çarpan motosikletli genç öldü
Antalyaspor yüzücüleri rekora doymuyor
YEREL HABERLER Antalyaspor yüzücüleri rekora doymuyor
Miran: “İstihdam çeşitliliği kamuyu tehdit ediyor”
YEREL HABERLER Miran: “İstihdam çeşitliliği kamuyu tehdit ediyor”
Aşı gönüllüsü Rektör Özkan: Yüzde 60'ımız aşı olmazsa savaşma şansımız yok
YEREL HABERLER Aşı gönüllüsü Rektör Özkan: Yüzde 60'ımız aşı olmazsa ...
Kaleiçi'nde 'laf atma' cinayeti sanığına 14 yıl 2 ay hapis cezası
YEREL HABERLER Kaleiçi'nde 'laf atma' cinayeti sanığına 14 yıl 2 ay ...
Pazarlara yılbaşı düzenlemesi
YEREL HABERLER Pazarlara yılbaşı düzenlemesi
Kısıtlamada alkollü araç kullanırken yakalandı, sözleri şaşırttı
YEREL HABERLER Kısıtlamada alkollü araç kullanırken yakalandı, ...
Karaalioğlu Kent Yaşam Parkı Antalya tarihini yaşatacak
YEREL HABERLER Karaalioğlu Kent Yaşam Parkı Antalya tarihini ...
Su birikintisine hızlı giren ticari araç takla attı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Su birikintisine hızlı giren ticari araç takla attı: ...
Sel, dağdan getirdiği molozları seraların içine bıraktı Akşam yaşanan hortum ve selin bıraktığı hasar gündüz ortaya çıktı
YEREL HABERLER Sel, dağdan getirdiği molozları seraların içine ...
Konyaaltı Belediyesi, 2020’de 45 bin metrekare yeşil alan açtı
YEREL HABERLER Konyaaltı Belediyesi, 2020’de 45 bin metrekare yeşil ...
Başkanlar kenti konuştu
YEREL HABERLER Başkanlar kenti konuştu
Madde bağımlısı oğlu evi ateşe verdi, baba kriz geçirdi
YEREL HABERLER Madde bağımlısı oğlu evi ateşe verdi, baba kriz ...
Pandemide AEDAŞ’ta online işlemlerin payı yüzde 80’e ulaştı
YEREL HABERLER Pandemide AEDAŞ’ta online işlemlerin payı yüzde 80’e ...
'Yeşil altın' olarak biliniyor, litresi 250 liradan satılıyor Kozmetik ve gıda endüstrisinde kullanılan avokado yağı yok satıyor Endüstri mühendisi bir müşterisi için üretti, talep patladı
YEREL HABERLER 'Yeşil altın' olarak biliniyor, litresi 250 liradan ...
'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü: "Avratla kavga ettim kapıyı vurup çıktım" Kısıtlama saatinde yakalandı, bekçilere "Kurtar beni toprağım" diye yalvardı
YEREL HABERLER 'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü: "Avratla kavga ...
Antalya'da sağanağın zararı büyük
YEREL HABERLER Antalya'da sağanağın zararı büyük
Evini ateşe veren madde bağımlısı genç, faciaya neden oluyordu Oğlu evini yakan emekli öğretmen baba isyan etti: "Evi oğlum yaktı. Ona bakmak zorunda değilim" Anne ve babasına öfkelenip odasını ateşe verdiği belirtilen madde bağımlısı genç, az kalsın apartmanı yakıyordu Daireden yayılan dumanlar apartmanı kaplarken, binadakiler tahliye edildi
YEREL HABERLER Evini ateşe veren madde bağımlısı genç, faciaya neden ...
'Prenses doğum'la ağrısız doğum mümkün
YEREL HABERLER 'Prenses doğum'la ağrısız doğum mümkün
Güneş'te Dünya'dan büyük leke görüntülendi
YEREL HABERLER Güneş'te Dünya'dan büyük leke görüntülendi
Perfüzyon cihazı kullanılarak yapılan nakillerle sağlıklarına kavuştular
YEREL HABERLER Perfüzyon cihazı kullanılarak yapılan nakillerle ...
2021 takviminde yer alan Antalya yemeğini hem pişirdi, hem anlattı
YEREL HABERLER 2021 takviminde yer alan Antalya yemeğini hem ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X