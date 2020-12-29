MasterChef’te kim elendi, kim gitti?

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Antalya'da çöp konteynerlerinden plastik ve metaller toplayan 32 yaşındaki Hakan Efe, 1,5 aylık bir süreçte zor koşullar altında hazırlandığı KPSS’den 96,5 puan alarak Türkiye 25’incisi oldu. Daha önce KPSS’de Türkiye 13’üncüsü olup atandığı memuriyetten istifa eden Efe, şuan aldığı dereceyle memuriyete tekrar geri dönmek istiyor.

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