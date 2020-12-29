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Çin aşısını ilk yaptıranlardan Rektör Özkan: "Yüzde 60'ımız aşı olmazsa bununla savaşma şansımız yok" Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan: "Ben aşıya da güveniyorum. Ya aşı olacağız, ya covid"

İHA

Çin aşısını ilk yaptıranlardan Rektör Özkan: "Yüzde 60'ımız aşı olmazsa bununla savaşma şansımız yok" Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan: "Ben aşıya da güveniyorum. Ya aşı olacağız, ya covid"

Çin'den getirilen Sinovac firmasının testlerine gönüllü olarak katılıp ilk aşı olanların arasında yer alan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Yüzde 60'ımız aşı olmazsa bununla savaşma şansımız yok. O anlamda olmamız gerektiğini düşünüyorum. Ben aşıya da güveniyorum. Ya aşı olacağız, ya covid" dedi.
Çin'den getirilen Sinovac firmasının testlerine gönüllü katılıp, aşıyı ilk olan isimlerden biri olan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu ile birlikte Organ Nakli Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. 2020 yılının organ nakli değerlendirilen toplantıda, Özkan, Çin aşısına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Kendisine iki doz aşı yapıldığını anımsatan Özkan, baş ağrısı dışında önemli bir yan etkisinin olmadığını söyledi.

"Ya aşı olacağız ya covid"
Salgından kurtulmanın tek yolunun aşı yaptırmak olduğunu vurgulayan Özkan, "İlk gönüllüydüm. Faz 3'e girerken benim gönüllü olmam gerektiğini düşündüm. Kendimi çok iyi hissediyorum. 2 doz aşı yapıldı ama faz 3 hala devam ediyor. Faz 3 kırıldıktan sonra kime aşı denk geldi, kim antikor verdi bunu daha iyi göreceğiz. Ama Endonezya'da aldığımız bilgilerde aşının çok güvenli olduğunu, herhangi bir yan etkilerinin olmadığını, bizde de gördüğümüz kadarıyla çok ciddi bir yan etkimiz olmadığını gösteriyor. Bu güzel bir şey. Aşı karşıtlığı genel olan her şey insanoğlu mesafe koyabiliyor bazen ben bunu doğal karşılıyorum ama insanlar gerçeği gördükçe buna asılacaklar ve bir süre sonra bence aşı karşıtlığından sonra aşıyı bulma savaşına girecek. Ben bu yönde evrileceğini düşünüyorum. Ben olduğum için bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bütün gruplar, Sağlık Bakanlığı'nın endikasyon koyduğu herkesin olması gerekiyor. Çünkü yüzde 60'ımız olmazsa bununla savaşma şansımız yok. O anlamda olmamız gerektiğini düşünüyorum. Ben aşıya da güveniyorum. Ya aşı olacağız, ya covid" ifadelerini kullandı.
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ender Terzioğlu da organ nakli merkezini, covid19 servisinden uzak tutarak başarılı nakiller yaptıklarını anlattı.

"Nakil sırasında iki kez covid19 testi isteniyor"
Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ise, birçok nakli tek merkezde yapabildiklerini belirtti. Covid19 tedbirleri alarak nakil yaptıklarını ifade eden Aydınlı, şunları kaydetti:
"2019'da çok iyi bir yıl geçirmiştik, 308 nakil yapılmıştı, 72'si karaciğer nakliydi. Salgınla mücadeleye rağmen bu yıl hastanemizde 116 böbrek, 35 karaciğer ve bir kalp nakli gerçekleştirdik. Karaciğerde yüzde 95, böbrek naklinde ise yüzde 99 başarı yakaladık. Geçen yıla göre salgın nedeniyle nakil rakamlarının düşmesine rağmen Türkiye'de kamu hastaneleri içiresinde böbrek naklinde birinci, karaciğer naklinde ikinci sıradayız. Nakil sürecinde alıcı ve vericilerden iki sefer Covid19 testi alınıyor. Sıkı tedbirler uyguluyoruz."
2019 yılındaki organ nakillerine ilişkin veriler de paylaşan Aydınlı, 2019'da 619 kişi organlarını bağışlarken, bu sayının bu yıl 261'e gerilediğini aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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