Yaralı köpeğin uyutulmasına gönlü elvermedi, tedavisi için Burdur'a götürdü



Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da yol kenarında tüfekle vurulmuş köpek bulan Gökhan Kaya, veterinerin 'Köpeği ya Ankara ya Burdur'daki hayvan hastanesine götüreceksiniz, ya da uyutacağız' sözü üzerine hayvanı alıp Burdur'daki hayvan hastanesine götürmek için yola çıktı.

Adliye personeli Gökhan Kaya, izin gününde mantar toplamak için gittiği Aksu ilçesine bağlı Kurşunlu Şelalesi yakınlarında, yolda hareketsiz yatan köpekle karşılaştı. Köpeğe otomobil çarptığını düşünen Kaya, hayvanı otomobiline alarak Antalya kent merkezinde bir veterinere götürdü.

Yaşadıklarını gazetecilere anlatan Gökhan Kaya, "Mantar toplamaya gitmiştim. Dönüşte yol kenarında uzanmış bir köpek gördüm. Bacağını hareket ettiremeyince trafik kazası geçirmiş olabileceğini düşündüm. Aracımın arka koltuğuna alarak, daha önce de yaralı bir kediyi götürdüğüm Ermenek'teki veteriner tanıdığa gittim. Orada önce aşı yapıldı. Ardından ağzından bir sıvı verilerek röntgen çekildi. Röntgenlerinde vücudunun çeşitli yerlerinde saçma taneleri görüldü. Köpeğin tüfekle vurulduğunu anladım. Veteriner bana 3 seçenek sundu. 'Köpeği ya Ankara veya Burdur'daki hayvan hastanesine götüreceksiniz, ya da uyutacağız' dedi. Sonuncusu ötanaziymiş. Buna içim el vermedi. 'Kurtarabiliriz' diye düşündüm. Köpeğin kurtulması için Burdur'a götüreceğim" dedi.

Gökhan Maya, yaralı köpeği Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne götürmek için yola çıktı.DHA-Genel Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2020-12-29 15:23:06



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