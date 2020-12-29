Kesinleşmiş 43 yıl hapis cezası olan kadın yakalandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, 13 ayrı dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 43 yıl hapis cezası bulunan E.G.Y. adlı kadın, yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 13 ayrı dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 43 yıl hapis cezası olan E.G.Y.'nin kaldığı adresi tespit etti. Ekipler, dün adrese düzenlenen operasyonla kadını yakalayarak, gözaltına aldı.
Sağlık kontrolünden geçirilen E.G.Y., adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2020-12-29 15:35:26
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