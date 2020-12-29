Antalya'da 2020 yılında 4 bin 400 uyuşturucu operasyonu yapıldı Gözaltına alınan 5 bin 318 kişiden 671'i tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da 2020 yılında 4 bin 400 uyuşturucu operasyonu yapıldı Gözaltına alınan 5 bin 318 kişiden 671'i tutuklandı

İHA

Antalya'da 2020 yılında 4 bin 400 uyuşturucu operasyonu yapıldı Gözaltına alınan 5 bin 318 kişiden 671'i tutuklandı

Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 2020 yılında yapılan 4 bin 400 uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 bin 318 kişiden 671'i tutuklandı. Operasyonlarda 478 kilo 671 gram ve 147 bin 252 adet uyuşturucu madde ele geçirildi.
Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 2020 yılında yapılan 4 bin 400 uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 bin 318 kişiden 671'i tutuklandı. Operasyonlarda 478 kilo 671 gram ve 147 bin 252 adet uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca ele geçirilen 230 adet hassas terazi, 23 adet tüfek, 255 adet fişek, 49 adet tabanca, 687 adet tabanca fişeği, uyuşturucu suçundan elde edildiği değerlendirilen 969 bin 913 TL ile bin 504 dolar ve bin 405 Euro’ya el konuldu.
İçişleri Bakanlığının Uyuşturucu ile Mücadele Uygulama Politikası kapsamında “Uyuşturucu ile mücadelede toplumun bilgilendirilmesi ve farkındalığının artırılması” amacıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli alanında uzman personeller tarafından 2020 yılında 97 kamu kurum ve kuruluşundaki 4 bin 159 katılımcıya 'Narkorehber' eğitimi verildi.
Ayrıca “Uyuşturucu maddelerin etkileri ve zararları konusunda” toplumun bilgilendirilmesi ve farkındalığının artırılması için halkın yoğun olarak bulunduğu Cadde, Sokak, Meydan ve AVM’lere yönelik olarak hazırlanan “Narko Nokta Projesi” kapsamında, Cumhuriyet Meydanı, Işıklar Caddesi, Yat Limanı ve Konyaaltı Kent Meydanı ve AVM’ler” de stantlar açıldı. 2020 yılında 9 farklı yerde stant açılarak toplamda 2 bin 206 kişiye bilgilendirilme yapıldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bodrum katta saklanırken yakalandı, yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alındı
YEREL HABERLER Bodrum katta saklanırken yakalandı, yangın çıkardığı ...
Duman çıkan depodan kömür gibi çıktı, gazetecilere demediğini bırakmadı Depoda kabloları yaktığı belirtilen bimekan şahıs, gazetecilerin ‘Nefes alabiliyor muydun?’ sorusuna ,“Biz her yerde nefes alırız. Ben sizin gibi nazik değilim. Niye beni manşet ediyorsun” diye cevap verdi Gazetecilerin fotoğraf makinesine, çerçevesine ve çekilen fotoğraflarına kadar küfür eden şahıs, polis merkezine götürüldü
YEREL HABERLER Duman çıkan depodan kömür gibi çıktı, gazetecilere ...
Pazarda 'hazır mezar' tezgahı açtı
YEREL HABERLER Pazarda 'hazır mezar' tezgahı açtı
Gülseren'i 10 bıçak darbesiyle öldüren eşine ağırlaştırılmış müebbet
YEREL HABERLER Gülseren'i 10 bıçak darbesiyle öldüren eşine ...
Eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet verildi, indirim uygulanmadı Eşini 14 bıçak darbesiyle öldüren sanık: “Canavar ilan edildim” Kızı cinayete kurban giden anne Gülnaz Bayrak: “En ağır cezayı aldı, inşallah orada çürür”
YEREL HABERLER Eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet verildi, ...
Deniz polisinden, boğulan kişiyi kurtarma tatbikatı
YEREL HABERLER Deniz polisinden, boğulan kişiyi kurtarma tatbikatı
Uyuşturucu hükümlüsü çıktığı çatıda polise yakalandı, eşi teselli etmeye çalıştı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Uyuşturucu hükümlüsü çıktığı çatıda polise yakalandı, ...
Kesinleşmiş 43 yıl hapis cezası olan kadın yakalandı
YEREL HABERLER Kesinleşmiş 43 yıl hapis cezası olan kadın yakalandı
Başkan Sözen'den Manavgatlılara Atatürk takvimi
YEREL HABERLER Başkan Sözen'den Manavgatlılara Atatürk takvimi
Yaralı köpeğin uyutulmasına gönlü elvermedi, tedavisi için Burdur'a götürdü
YEREL HABERLER Yaralı köpeğin uyutulmasına gönlü elvermedi, tedavisi ...
Uyuşturucu hükümlüsü çıktığı çatıda polise yakalandı, eşi teselli etmeye çalıştı
YEREL HABERLER Uyuşturucu hükümlüsü çıktığı çatıda polise yakalandı, ...
Çin aşısını ilk yaptıranlardan Rektör Özkan: "Yüzde 60'ımız aşı olmazsa bununla savaşma şansımız yok" Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan: "Ben aşıya da güveniyorum. Ya aşı olacağız, ya covid"
YEREL HABERLER Çin aşısını ilk yaptıranlardan Rektör Özkan: "Yüzde ...
Korkuteli'nde 5 araç birbirine girdi: 7 yaralı
YEREL HABERLER Korkuteli'nde 5 araç birbirine girdi: 7 yaralı
Deniz Polisi'nden nefes kesen kurtarma tatbikatı Tekneden düşen kazazede için seferber oldular, sağ salim tekneye aldılar Tatbikat yerden ve havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Deniz Polisi'nden nefes kesen kurtarma ...
Çöp konteynerlerinden plastik toplayarak hazırlandığı KPSS’de Türkiye 25’incisi oldu Daha önce KPSS’de Türkiye 13’üncüsü olup, atandığı memuriyetten istifa eden Hakan Efe, şu an 1,5 ayda hazırlanıp aldığı dereceyle tekrar memuriyete dönmek istiyor Hakan Efe: "1,5 ay KPSS’ye hazırlandım" "Hayatımda ilk kez bu işi yapıyorum. Başka bir şekilde ekmek paramı kazanma şansım yoktu" "Memuriyete atanmak, maddi açıdan hayatımın daha rahat ve düzenli olmasını istiyorum"
YEREL HABERLER Çöp konteynerlerinden plastik toplayarak hazırlandığı ...
Alanya’da ilk kez kapalı akciğer ameliyatı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Alanya’da ilk kez kapalı akciğer ameliyatı ...
Motosikletiyle ağaca çarpan sürücü, yaşama tutunamadı
YEREL HABERLER Motosikletiyle ağaca çarpan sürücü, yaşama tutunamadı
Organ nakli sayısı, salgın nedeniyle yarıya düştü
YEREL HABERLER Organ nakli sayısı, salgın nedeniyle yarıya düştü
Antalya'da zincirleme kaza: 7 yaralı Sis sebebiyle 5 araç birbirine girdi
YEREL HABERLER Antalya'da zincirleme kaza: 7 yaralı Sis sebebiyle 5 ...
Antalya'da sağanağın zararı büyük (2)
YEREL HABERLER Antalya'da sağanağın zararı büyük (2)
Kepez yeşil alanda altın yıllarını yaşıyor 2020’de 23 parkla 80 bin metrekare yeşil alan üretildi
YEREL HABERLER Kepez yeşil alanda altın yıllarını yaşıyor 2020’de 23 ...
Döşemealtı'nda asgari ücret 3 bin 401 TL oldu
YEREL HABERLER Döşemealtı'nda asgari ücret 3 bin 401 TL oldu
Kepez Balık Pazarı ve Organik Pazar’ın temeli atılıyor 12 bin 500 metrekarelik alan içerisinde balık restoranları ile satış tezgahları olacak
YEREL HABERLER Kepez Balık Pazarı ve Organik Pazar’ın temeli ...
Alanya’da ağaca çarpan motosikletli genç öldü
YEREL HABERLER Alanya’da ağaca çarpan motosikletli genç öldü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X