Alman kadın yatağında ölü bulundu

Veli KÖKEN/DÖŞEMEALTI (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde yaşayan Alman Margot Straus (67), yatağında ölü bulundu. Cenaze, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Olay saat 14.00 sıralarında, Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Turgut Özal Caddesi üzerindeki bir apartmanın üçüncü katında yaşayan Margot Straus'u uyandırmak isteyen birlikte yaşadığı Erol Ö., vücudunun soğuk olduğunu fark edince 112´yi aradı. Gelen sağlık ekipleri, Margot Straus'un öldüğünü tespit edince polise haber verdi. Ceset, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Döşemealtı Veli KÖKEN
2020-12-29 20:54:57
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