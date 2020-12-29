Fraport TAV Antalyaspor - Atakaş Hatayspor: 0-6



Süleyman EKİN / ANTALYA (DHA)STAT: Antalya

HAKEMLER: Ramazan Keleş, Samet Çavuş, Murat Şener

FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin Mert Yılmaz (Dk. 28 Bünyamin Bacı), Ersan Gülüm (Dk. 28 Eren Albayrak), Naldo, Kudriashov, Nuri Şahin, Fredy, Sidney Sam (Dk. 88 Omar İmeri), Hakan Özmert (Dk. 28 Gökdeniz Bayrakdar), Podolski (Dk. 64 Doğukan Sinik), Orgill

ATAKAŞ HATAYSPOR: Munir Mohamedi Pablo Santos, Jean-Claude Billong, Alexandros Katranis (Dk. 67 Mesut Çaytemel), Strahil Popov, Ruben Ribeiro, Rayane Aabid, Babajide Akintola (Dk. 88 Burak Can), Adama Traore (Dk. 67 Selim Ilgaz), Mame Diouf (Dk. 88 Mirkan Aydın), Aaron Boupendza (Dk. 83 Abdurrahman Canlı)

GOLLER: Dk. 8 Dk. 17 Dk. 22 Dk. 45+1 Boupendza, Dk. 35 Babajide Akintola, Dk. 90 Mirkan Aydın (Atakaş Hatayspor)

SARI KARTLAR: Hakan Özmert, Orgill, Fredy, Naldo, Kudriashov, Nuri Şahin (Fraport TAV Antalyaspor) Alexandros Katranis, Adama Traore, Mesut Çaytemel (Atakaş Hatayspor)Süper Lig´in 15'inci haftasında dün oynanması gereken ancak Antalya'daki sağanak yağış nedeniyle bugüne ertelenen maçta Fraport TAV Antalyaspor, Atakaş Hatayspor´a 6-0 yenildi.8´inci dakikada Adama Traore´nin pasında ceza yayına yakın bir noktada topla buluşan Aaron Boupendza, meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra sol ayağı ile şık bir vuruş yaptı. Ağlara giden topu Boffin sadece izlemekle yetindi: 0-1.

17´nci dakikada sol çaprazdan topla birlikte rakip ceza alanına giren Aaron Boupendza, meşin yuvarlağı rakip oyuncunun sağından atıp solundan geçtikten sonra sert bir vuruş yaptı. Top kaleci Boffin´in kapattığı köşeden ağlara gitti: 0-2.

22´nci dakikada Strahil Popov´un sağ kanattan ceza alanına ortasında kale önündeki Aaron Boupendza´nın kafa vuruşu Boffin´in müdahalesine rağmen filelerle buluştu: 0-3.

29´uncu dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Orgill´in sağ çaprazdan vuruşunu kaleci Munir Mohamedi kurtardı.

35´inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Mame Diouf, topu geriden gelen Babajide Akintola´ya aktardı. Bu futbolcunun ceza alanı dışından düzgün ve sert vuruşunda top kalecinin solundan ağlara gitti: 0-4.

45+1'inci dakikada Babajide Akintola topu ceza yayı üzerinden kafa ile kale önüne indirdi. Topla buluşan Aaron Boupendza´nın yerden düzgün vuruşu gol oldu: 0-5.

Atakaş Hatayspor ilk yarıyı 5-0'lık üstünlükle geçti.

49´uncu dakikada Adama Traore, ceza alanı içi sağ çaprazda topu boş kaleye gönderdi. Ancak son anda araya giren Naldo topu kornere çeldi.

63´üncü dakikada Podoski´nin pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Gökdeniz Bayrakdar´ın vuruşu az farkla auta gitti.

65'inci dakikada Atakaş Hatayspor kaleye yaklaşık 25 metre uzaktan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Mame Diouf´un sert vuruşunu kaleci Boffin tokatlayarak üstten kornere gönderdi.

90'ıncı dakikada Selim Ilgaz´ın şutunda Boffin topu sektirdi. Oyuna saniyeler önce giren Mirkan Aydın topu önünde buldu. Bu futbolcunun vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-6.

90+1'inci dakikada Fredy´nin ceza sahası dışından çektiği sert şut direkten geri döndü.

Atakaş Hatayspor, karşılaşmayı 6-0 kazandı.DHA-Spor Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2020-12-29 21:03:45



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