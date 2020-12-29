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Fraport TAV Antalyaspor - Atakaş Hatayspor maçının ardından

DHA

Fraport TAV Antalyaspor - Atakaş Hatayspor maçının ardından


Ersun Yanal: Kariyerim boyunca unutamayacağım aksiyon yaşadıkÖmer Erdoğan: Bu skor bizi şımartmayacakSüleyman EKİN / ANTALYA (DHA) Atakaş Hatayspor´un deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor´u 6-0 yendiği maçın ardından iki takımın teknik direktörleri, karşılaşmayı değerlendirdi.
Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, futbolun içinde her türlü aksiyonun olabileceğini daha önce söylediğini hatırlatarak, "Bugün bu aksiyonu kariyerim boyunca unutmayacağımız bir şekilde yaşadık" dedi.
Maçın her pozisyonunu ayrı ayrı değerlendirmek gerektiğinin altını çizen Yanal, "Oyunun bütününde yüksek enerjiyle oynamak gerekiyor. 7'nci dakikada yediğimiz gol, takım enerjisini düşürdü ve takım oynamayı bıraktı. Takımı ayağa kaldırmak için yeniden düzenleme yapmak gerekiyor" diye konuştu.
ÖMER ERDOĞAN: BU SKOR BİZİ HAVAYA SOKMAYACAK
Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ise Antalya´ya gelirken Antalyaspor´a saygı duyarak geldiklerini, halen de aynı saygıyı duyduklarını söyleyerek konuşmasına başladı.
Antalyaspor´un iyi takım olduğunu belirten Ömer Erdoğan, "Bugün maça iyi başlayan taraf bizdik. Golleri erken bulunca maçın gidişatında da avantajlı taraf biz olduk. Biz bu skorun tam tersini Alanyaspor maçında yaşamıştık. 6-0´lık mağlubiyetten sonra oyuncularım yıkılmadı. Performanslarında düşüş yaşanmadı. Bu skor bizi şımartmayacak, havaya sokmayacak" dedi.
"Biz kendimizi biliyoruz" diyerek sözlerini sürdüren Ömer Erdoğan, şöyle konuştu: "Ben oyuncularıma sürekli takım olarak savaşmamız gerektiğini hatırlatıyorum. Başarıyı da bu savaşmanın sonucunda elde ediyoruz. Futbolcularım da bunun bilincinde. Bugünkü skor kadar bizi mutlu eden başka bir konu da takım 3-0, 4-0 önde iken hücumdaki oyuncularımız da defansa destek verdi. Gol yememek için çaba sarf ettiler. Bugün 7´nci maçımızı da gol yemeden bitirdik. Bu beni mutlu etti. Cuma günü oynayacağımız Konyaspor maçından da güzel bir skor bekliyorum."
2020 yılının sıkıntılı geçtiğini hatırlatan Ömer Erdoğan, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlere rahmet, hasta olanlara da şifa diledi. Erdoğan, 2021 yılının ülkemize sağlık ve huzur getirmesin dileyerek yeni yılı kutladı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Ersun Yanal´ın açıklamaları
- Ömer Erdoğan´ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Antalya Süleyman EKİN
2020-12-29 22:04:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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