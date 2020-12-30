Kaynayan süt kazanına düşerek yaralanan Feride, ambulans uçakla Ankara´ya sevk edildi

Mithat ABAKANAdem AKALAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA´nın Manavgat ilçesinde annesinin süt kaynattığı kazanın içine düşen 3 yaşındaki Feride Merdun, ağır yaralandı. Vücudunda birinci derece yanıklar oluşan Feride Merdun tedavisi için Sağlık Bakanlığı´na bağlı ambulans uçakla Ankara´ya sevk edildi.
Bugün saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, Çardak Mahallesi´nde annesinin süt kaynatırken çevresinde oynayan Feride Merdun, bir anlık dikkatsizlik nedeniyle ateşte kaynayan süt kazanının içine düştü. Annesi tarafından hemen çıkartılan minik Feride, yakınları tarafından Serik Devlet Hastanesi´ne götürüldü. Burada kalbi duran Feride Merdun, doktorlar tarafından yapılan müdahalenin ardından hayata döndürüldükten sonra ambulansla Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi.
BİRİNCİ DERECE YANIKLAR VAR
Vücudunda birinci derece yanıklar bulunan ve hayati tehlikesi devam eden Feride Merdun´un tedavisine daha iyi şartlarda devam edilmesi için Ankara´ya sevkine karar verildi.
AMBULANS UÇAKLA ANKARA´YA GÖNDERİLDİ
Feride Merdun için Sağlık Bakanlığı´na ait tam donanımlı ambulans uçak temini konusunda yardım istendi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ndeki müdahale sonrası Feride Merdun, ambulansa alınarak, Fraport TAV Antalya Havalimanı´na doğru yola çıkartıldı. Antalya´ya iniş yapan ambulans uçağa alınan Feride Merdun, Ankara´ya sevk edildi. DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKANAdem AKALAN
2020-12-30 01:21:21
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.