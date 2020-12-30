Parkta terör propagandasına 2 gözaltı



Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da kentin en cok ziyaret edilen ve kalabalık parklarından birinde, terör propagandası yaptığı iddia edilen 2 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesinde yer alan kentin ziyaretçi popülasyonunun en yoğun parklarından Yavuz Özcan Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, park içerisinde alkol alan 2 kişi, bağırarak terör propagandası yapmaya başladı. Parkta arkadaşlarıyla gezen V.Y. (27), terör örgütü lehine slogan atıldığını duyunca hemen polisi arayarak ihbarda bulundu. İhbarla birlikte olay yerine çok sayıda resmi, motorize ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri sevk edildi. Ekipler, park içerisinde V.Y.'nin gösterdiği şüphelilerden birini gözaltına aldı. Park içinde kaçmaya çalışan diğer şüpheli de kısa sürede yakalandı. Kelepçelenen 2 şüpheli suçlamaları kabul etmezken, ekip otosuna bindirilerek polis merkezine götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2020-12-30 10:02:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.