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Demre ve Kaş'ta selden 112 üreticinin 282 dönüm serası zarar gördü

DHA

Demre ve Kaş'ta selden 112 üreticinin 282 dönüm serası zarar gördü


Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kaş ve Demre ilçelerinde 28 Aralık'taki şiddetli yağışın neden olduğu selin zararı belli oldu. İlk tespitlere göre Demre'de 89 üreticiye ait 232 dönüm, Kaş'ta ise 23 üreticiye ait 50 dönüm seranın zarar gördüğü belirlendi.
Demre'de 28 Aralık Pazartesi günü akşam saatlerinde şiddetli yağmurun neden olduğu selde, çok sayıda serayı su bastı. Kaymakam Onur Şatıroğlu, selin ardından yaptığı incelemeler sonrası İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü uzmanlarından, Demre Ziraat Odası ve mahalle muhtarlarının da yer aldığı iki zarar tespit komisyonu oluşturdu. Komisyonun yaptığı çalışmalar sonrasında Yaylakaya Mahallesi'nde 33 üreticinin 70 dönüm, Gökyazı Mahallesi'nde 17 üreticinin 55 dönüm, Alakent Mahallesi'nde 14 üreticinin 52 dönüm, Beymelek Mahallesi'nde 8 üreticinin 23 dönüm, Kayaaltı Mahallesi'nde 6 üreticinin 10 dönüm, Küçük Kum Mahallesi'nde 7 üreticinin 7 dönüm, Büyük Kum Mahallesi'nde 2 üreticinin 6 dönüm, Karabucak Mahallesi'nde 2 üreticinin 9 dönüm serası olmak üzere toplam 89 üreticinin 232 dönüm serasının selden zarar gördüğü belirlendi. 33 üreticinin seralarının TARSİM'den sigortalı olduğu, diğerlerinin sigortası olmadığı belirlendi. Ayrıca 232 dönüm zarar gören seradan, 30 dönümünde hasarın ağır olduğu tespit edildi.
Kaş'a bağlı Kınık ve Ova mahallelerinde aynı gün yaşanan sel felaketinin ardından Kaymakam Şaban Arda Yazıcı tarafından görevlendirilen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, oluşan zararı tespit etti. Yapılan çalışma sonrası Kınık Mahallesi'nde 3 üreticinin 7 dönüm ve Ova Mahallesi'nde 20 üreticinin 43 dönüm olmak üzere, 23 üreticiye ait 50 dönüm seranın zarar gördüğü belirlendi. Bu seralardan 30 dönümünün TARSİM sigortalı olduğu, kalan 20 dönümünün ise sigortasız olduğu belirlendi. Zarar gören 50 dönüm seranın tamamının domates serası olduğu, ağır zarar gören miktarın 15 dönüm olduğu tespit edildi
Kaş Ziraat Odası Başkanı Ramazan Süer ve Demre Ziraat Odası Başkanı İbrahim Oğuz, "Kış mevsiminin başındayız. Afet dönemindeyiz. Üreticilerimiz daha 20 gün önce Kaş'ta selden, Demre'de hortumdan zarar gördü. Daha 2020 yılı bitmeden üreticilerimiz mağdur oldu. Üreticilerimize çağrı yapıyoruz. Lütfen seralarınızı TARSİM'e sigortalatın. Bir ekmek eve eksik götürün. Ama sigortanızı yaptırın" dedi.
Bu arada Kaş ve Demre belediyeleri ekipleri de tıkanan kanalları açma ve temizleme çalışması başlattı.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Demre Ahmet ACAR
2020-12-30 11:15:14

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