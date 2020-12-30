Eski eşinin boğazını kesip, 5 kez bıçaklayan sanık: Yanlış anlaşılma oldu



Süleyman EKİN/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, kendisini aldattığı iddiasıyla beraber yaşadığı eski eşi Oya Aydoğdu'nun (32) boğazını kesip bıçakla yaralayan, kadının görüştüğü Gökhan K.'yi de göğsünden ve ellerinden bıçaklayan Poyraz Çavdar (35), duruşmadaki ifadesinde, "Kesinlikle öldürme gibi bir niyetim olamaz. Yanlış anlaşılma olduğu kanaatindeyim" dedi.

Olay, 10 Ekim 2019 yılında meydana geldi. Kemer ilçesi Göynük Mahallesi'nde oturan Poyraz Çavdar, boşanmalarına rağmen birlikte yaşadığı Oya Aydoğdu'nun kendisini aldattığından şüphelendi. Poyraz Çavdar, internetten indirdiği bir takip programını Oya Aydoğdu'nun cep telefonuna yükledi. Bir süre sonra Aydoğdu'nun cep telefonunu inceleyen Çavdar, eski eşinin sık sık bir numarayla görüştüğünü belirledi. Poyraz Çavdar, zorladığı Oya Aydoğdu'nun, Gökhan K. ile görüştüğünü öğrendi. Poyraz Çavdar, daha sonra eski eşinin boğazını kesti, çeşitli yerlerinden 5 kez bıçakladı. Çavdar, ardından Gökhan K.'nin iş yerine gitti. Gökhan K.'yi iş yerinde göğsünden ve ellerinden bıçaklayan Poyraz Çavdar, otomobiliyle Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim oldu. Poyraz Çavdar, tutuklanırken tedavileri tamamlanan Oya Aydoğdu ve Gökhan K. taburcu oldu.

'YANLIŞ ANLAŞILDIM'

15'er yıl hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanık Poyraz Çavdar'ın, Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davasına devam edildi. Sanık duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılırken, taraf avukatları hazır bulundu. Daha önceki savunmalarında olduğu gibi suçlamaları kabul etmeyen Poyraz Çavdar, "Ben hiç bir şekilde ne Gökhan, ne de Oya'ya karşı öldürme niyetiyle hareket etmedim. Her ikisini de yaralamak istemedim, niyet etmedim" dedi.

Eşinin, elindeki bıçağı alırken yaralandığını öne süren Poyraz Çavdar, avukatının beyanlarına katıldığını ifade ederek, "Benim kesinlikle öldürme gibi bir niyetim olamaz. Bir yanlış anlaşılma olduğu kanaatindeyim. Bu yaşananlardan dolayı çok pişmanım. Ayrıca kaçma gibi bir durum olmadı. Kendim teslim oldum" diye konuştu.

Sanığın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2020-12-30 11:36:07



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