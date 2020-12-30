Büyükşehirden 4 ilçeye, ücretsiz 6 bin 500 ceviz fidanı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Başkan Muhittin Böcek’in yerelden kalkınma hedefi doğrultusunda Korkuteli, Kaş, Elmalı ve Akseki’de ücretsiz 6 bin 500 ceviz fidanı dağıttı.

Büyükşehir Belediyesi, yerel halkı kalkındırmak ve çiftçilerin ürün çeşitliğini arttırarak gelir sevilerini yükseltmek hedefiyle tarım ve hayvancılığa desteğini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı bu kapsamda Elmalı’dan başlayarak Korkuteli, Kaş ve Akseki ilçelerindeki çiftçilere ücretsiz ceviz fidanı yardımı yaptı. ÇİFTÇİLERİMİZE DESTEKLERİMİZ Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in yerelden kalkınma hamlesi kapsamında çiftçilere tohum, gübre, fide, fidan ve sulama borusu, sulama tesisi gibi birçok konuda desteklerin devam ettiğini ifade eden Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, “Ceviz üretimine uygun ilçelerimizde çiftçilerimize sertifikalı ceviz fidanları dağıtıyoruz. Şu ana kadar dört ilçede yaklaşık 6 bin 500 ceviz fidanı dağıtımını gerçekleştirdik. Kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın gelir sevilerini yükseltmek için ağaçlandırma çalışmaları yaparak yeni iş ve istihdam fırsatları oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

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