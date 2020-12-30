AÜ E-Spor Topluluğu Türkiye şampiyonu

Akdeniz Üniversitesi(AÜ) ESpor Topluluğu üyeleri, Türkiye'nin en büyük 2v2 CS:GO Turnuvası olan Red Bull Flick Türkiye Finali’nde şampiyon oldu.

AÜ ESpor Topluluğu üyeleri, İletişim Fakültesi Radyo, Sinema ve Televizyon 2.sınıf öğrencisi Ahmet Furkan Güven ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 2. sınıf öğrencisi Buğra Nazmi Özdemir’in oluşturduğu Realenayı2 takımı, Aralık ayı boyunca 4 bin 24 oyuncunun mücadele ettiği turnuvada şampiyon olarak 12 Bin Türk Lirası ödül kazandı. Çok sayıda ESporcunun katıldığı turnuvanın finali Twitch adresinden binlerce kişi tarafından izlendi.

Oyun sonunda açıklamalarda bulunan Ahmet Furkan Güven, iyi oyuncuların finale kadar gelebildiğini belirterek oyunlar boyunca sakin olmaya çalıştıklarını ve ikili oyunları sıkı tutarak oyunlardaki kontrolü ele aldıklarını söyledi.

Buğra Nazmi Özdemir ise takım arkadaşına ve kendisine güvendiğini söyleyerek Türkiye finali olan büyük bir turnuva olduğu için heyecanın doğal olarak oluştuğunu ifade etti.

AÜ Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde 106 kültür, 26 spor olmak üzere toplam 132 topluluk bulunduğunu ve toplulukların öğrencilerin kültürel ve sportif hayatlarını olumlu yönde geliştirdiğini söyleyen Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Öğr. Gör. Mehmet Ali Özçelik, “Türkiye'nin en büyük ESpor turnuvasında gösterdikleri başarıdan dolayı Akdeniz Üniversitesi ESpor Topluluğu Üyeleri olan Ahmet Furkan Güven ve Buğra Nazmi Özdemir’in oluşturduğu Realenayı2 takımı şampiyon oldu. Şampiyon olarak büyük ödülü kazanan takımı tebrik eder. Başarılarının devamını dileriz.” diye konuştu.

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