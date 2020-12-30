Alman turist, otel odasında ölü bulundu



Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Irak asıllı Alman vatandaşı Zohir Tarazooyzar (77), kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Tatil için geldiği Alanya'da Saray Mahallesi Güzelyalı Caddesi üzerindeki bir otele yerleşen Irak uyruklu Alman vatandaşı Zohir Tarazooyzar, bu sabah odasında hareketsiz yatarken bulundu.

Otel yetkililerinin bildirmesi üzerine gelen sağlık ekibi, Tarazooyzar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Zahir Tarazooyzar'ın cansız bedeni, polis ve savcı tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Tarazooyzar'a ayrıca koronavirüs testi de yapıldığı öğrenildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU

2020-12-30 14:27:56



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