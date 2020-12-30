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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kepez Belediyesi, Balıkçılar Çarşısının temelini attı

İHA

Kepez Belediyesi, Balıkçılar Çarşısının temelini attı

Kepez Belediyesi, eski dokuma fabrikası arazisinin 12 bin 500 metrekarelik alanında hizmet verecek olan ‘Kepez Balıkçılar Çarşısı’ ile ‘Organik Pazar’ın temelini attı.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 3. dönemi için vaat ettiği 123 projesinden biri olan Kepez Balık Pazarı ile Organik Pazar’ın temeli düzenlenen törenle atıldı. Törene, Tütüncü, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, MHP Kepez İlçe Başkanı Mehmet Seyyar, Kepez Muhtarlar Dernek Başkanı Feyzullah Keleş ve belediye bürokratları katıldı. Temel atma töreninde konuşan Kepez Muhtarlar Dernek Başkanı ve Fabrikalar Mahalle Muhtarı Feyzullah Keleş, “ Başkan Tütüncü Fabrikalar Mahallesi’ni uçurdunuz. Hizmetler sıra sıra geliyor. Mahallemize yapılacak olan ‘Kepez Balıkçılar Çarşısı’ ve doğal ürünlerin satılacağı ‘Organik Pazar mahallemizin rantını tavan yaptıracak. Hizmetlerinizden dolayı çok teşekkür ederiz” dedi.
Pazar haftanın 7 günü açık olacak
Hakan Tütüncü, 2020 yılının son temel atma törenini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.
Tütüncü, “Fabrikalar Mahallesi Kepez'in neredeyse coğrafi olarak tam da merkezinde bulunan, kendine göre özel önemli hatıraları taşıyan, bandocular döneminden bugüne kadar çok farklı anıldığı fabrikalarıyla, Cumhuriyet Antalya’sının ilk üretim tesislerini bünyesinde barındıran, herkesin işini, aşını, ekmeğini kazanmak için 1960'lardan beri bu mahalleye gelip gittiği, modernleşme ile birlikte modern alışveriş merkezlerinin oluşması ile de birlikte aslında her gün on binlerce Antalyalının ziyaret ettiği bir mahalledir. Fabrikalar Mahallesi’nin aşağı kısmında semt pazarı var, yukarı kısım ‘Başkanım biz de bir pazarı hak etmiyor muyuz?’ dediklerinde, 2019 seçimleri öncesinde ‘Siz bir gün pazar talep ediyorsunuz, biz size haftanın 7 günü hizmet veren güzel bir halk pazarı yapacağız ‘ dedik. İşte bugün temeli attığımız proje sadece restoranların olduğu, balık satış ünitelerinin olduğu, alakart restoranların olduğu bir yer olmanın ötesinde bu mahalleye 7 gün hizmet edecek bir halk pazarı olması bakımından da önemli bir özellik taşımaktadır. Yani sözümüzü tutmuş oluyoruz. Allah'ın izniyle Fabrikalar Mahallesi’nin kuzey kısmındaki hemşerilerimize de haftanın 7 günü hizmet edecek halk pazarını bu projenin 2021'de tamamlanmasıyla birlikte yerine getiriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.
"Özel girişimle işletilecek"
Balık Pazarı’nın özel girişimle işletileceğini belirten Başkan Tütüncü, “Burada balık restoranları, alakart restoranları, et restoranları ve bütün bunların pişirme evleri burada olacak. Mademki balık tüketimi sağlık açısından da çok önemli. O zaman biz ucuz balığı halkımıza sağlıklı ortamlarda sunmalıyız diye düşündük. Şehrimizde eşi benzeri olmayan bu proje hem sağlıklı beslenmeye bir katkı, hem de şehrimize artı bir değer sağlayacak.12 bin 500 metrekare alan üzerine inşa edilecek bu tesisimizin içerisinde Antalya'nın en küçük camisi de olacak. 105 m2’lik cami adeta bir biblo gibi burayı süsleyecek. Atalarımız büyük eserler yaptıktan sonra bir de onun küçüğünü yapmışlar. Mimar Koca Sinan, ‘Ustalık Eserim’ dediği Edirne Selimiye’sini tamamladıktan sonra, Samatya'ya gelerek, Abidin Paşa Camisi'ni yapar. Abidin Paşa Camisi tam 56 metrekaredir. Biz istedik ki; Fabrikalar Mahallesi'nde Antalya'ya örnek olacak birçok belediyenin daha şimdiden projesini takip etmeye, kendilerine uyarlamaya çalıştığı bu eseri inşa ederken böyle bir eseri Mimar Sinan'ın aziz ruhuna ithafen ve o Samatya Abdi Paşa Camisinin hatırasını da burada izlerle yansıtacak. Antalya'nın en küçük camisini de buraya eklemiş oluyoruz. “ dedi.
Projenin yapımının 2021’in son günlerinde tamamlanarak, hizmete açılacağını dile getiren Tütüncü, projede emeği geçenlere de teşekkür etti.
Tütüncü’nün 2020 değerlendirmesi
Başkan Tütüncü, konuşmasının sonunda 2020 yılının değerlendirmesini de yaptı.
“2020’nin Kepez için en güzel yıllardan biriydi. “ diyen Tütüncü," Her şeye rağmen 2020 güzel bir yıldı. 2020’de zor günlerden geçtik. Ama bu zor günlerde adeta birbirimize daha da çok kenetlenmenin, sevgiyi, saygıyı büyütmenin, pandemi döneminin her türlü güçlüğünü birlikte paylaştık. 2020 muhtarlarımızla, meclis üyelerimizle, çalışanlarımızla, bütün Kepezlilerle güzel bir aile hukuku oluşturduğumuzun izlerini taşıyacak zihnimizde. 2020 yılı ekibimizin her zorluğa karşı omuz omuza vererek, hep hedefe doğru ilerlenmesi gereken bir yıl oldu. Elazığ da deprem oldu. Elazığ Depremi Kepez’in sevgisini, muhabbetini, imkanlarını, Elazığ’a kadar götürdüğü bir yıl oldu 2020 Gazilerde, Varsak’ta, Altıayak’ta yılın en soğuk gecesinde serasında soba yakan çiftçimizin yanı başında oturup, gece Ayşe kardeşimin serdiği sofrada tarhana çorbası kaşıklamanın adı oldu 2020 Van’daki Pelin öğretmenimize Kepez’in sevgisini taşıdığımız yıldı. Pandemi olsa da Bilim Merkezi’ni Antalya’ya kazandırmak için gayret edilen, 315 bin konutun kapısını çalarak kendi ürettiğimiz maskeleri vatandaşımıza dağıtıldığı, Belediye Sağlık Merkezi'ne Tıp Merkezi ruhsatının alındığı, Kepez’de bir tek çocuğun ayağı suya değmesin, bir tek çocuk montsuz kalmasın diye hiçbir reklam yapmadan kapı kapı dolaşılan 3 binden fazla öğrencinin kapısının çalındığı, 10 bin kamyon hafriyatla Masa Dağının Varsak’a bağlanması, bizim bir yaz boyunca karınca gibi çalışarak 540 dönüm araziyi tarıma kazandırıldığı, kadın kooperatiflerine hiçbir yerde görülmeyen 5 maddelik destek paketinin açıldığı ve harekete geçirildiği bir yılın adı 2020 oldu. Kepez’deki 3 mevcut kreşimize 2 kreşin eklendiği, Antalya Şehir Hastanesi'nin temellerinin atılmaya hazır hale getirildiği, Türkiye'nin en önemli kentsel dönüşüm projelerinden olan Gülveren Kentsel dönüşümünün 13 turluk açık ihale ile canlı yayınlarda göğsümüzü gere gere ihalesini yaptığımız ve yüzde 90’nının tamamlandığı, Kepez’e birbirinden kıymetli kütüphanelerin kazandırıldığı, pandemiye karşı kreşlerimizi açık tutmanın gayreti içinde olduğumuz, çalışanına emeğinin karşılığını fazlasıyla veren bir vaktin adıdır 2020.” diyerek sözlerini tamamladı.
Başkan Tütüncü’nün konuşmasından sonra ‘Kepez Balıkçılar Çarşısı’ ve doğal ürünlerin satılacağı ‘Organik Pazar’ın temeli atıldı. Sadece az sayıda belediye personelinin katılacağı temel atma törenini vatandaşlar www.kepezbld.gov.tr, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün (HakanTutuncu07 ) sosyal medya hesabı facebok üzerinden canlı olarak yayınlandı.
Mimarisi balıksırtında
Çarşının mimarisi de çok özel olarak hazırlandı. Balıksırtına benzer mimari çizgilerine sahip çarşının dekorasyonunda çini sanatı da kullanılacak. 5 bin 467 metrekare inşaat alanından oluşan balıkçılar çarşısında çeşitli büyüklükte 6 adet balıkçı restoranı, 1 adet kafe, 1 adet alakart restoran ile 6 adet balık satış tezgâhı olacak. Organik Pazar da çeşitli büyüklükte 18 adet dükkan ile 18 adet satış tezgahı bulunacak. Antalyalılar için önemli bir buluşma noktası olacak çarşıda 7 bin m2 büyüklüğünde otopark ile 105 metrekare cami de hizmet verecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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